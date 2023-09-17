Военный комитет НАТО возглавит итальянский адмирал Каво Драгоне

Новым главой военного комитета НАТО был избран начальник главного штаба вооруженных сил Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Он вступит в должность после окончания срока мандата нынешнего главы комитета адмирала Роба Бауэра, полномочия которого продлили еще на шесть месяцев. Об этом сообщается на сайте НАТО.

«Министры обороны стран НАТО согласились продлить мандат нынешнего председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра еще на шесть месяцев и избрать его преемником главнокомандующего обороной Италии адмирала Джузеппе Каво Драгоне»,— сообщается на сайте альянса.

Решение приняли на ежегодной конференции Военного комитета НАТО. Она проходит 15-17 сентября в Осло. Такое решение объяснили необходимостью преемственности руководства «в нестабильной обстановке безопасности на фоне самого активного укрепления коллективной обороны альянса со времен холодной войны». Таким образом, Джузеппе Драгоне будет возглавлять главный штаб ВС Италии до ноября 2024 года.

Роб Бауэр заявил, что он рад доверию, которое ему оказали избравшие его министры обороны НАТО, и пообещал сделать «все возможное, чтобы продолжать объединять север, юг, восток, запад, большие и малые страны в нашем альянсе».

Военный комитет НАТО консультирует Североатлантический совет по вопросам лучшей военной политики. Глава военного комитета НАТО представляет взгляды всех начальников штаба обороны государств НАТО. Он выполняет полномочия главного военного советника генсекретаря альянса, Североатлантического совета и других руководящих органов.

Джузеппе Каво Драгоне был военно-морским летчиком. Занимал пост командира оперативного подразделения итальянской военно-морской авиации Италии.

Анастасия Ларина