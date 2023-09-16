В Петербурге открыли дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина

В Санкт-Петербурге открыто дело о наследстве погибшего в автокатастрофе командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Карточка появилась в реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты. Дело открыл нотариус Анатолий Акуленко, занимавшийся наследством главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

В карточке указана датам смерти Дмитрия Уткина — 23 августа 2023 года. Номер наследственного дела — 25/2023. Неделю назад, 9 сентября, нотариус Анатолий Акуленко открыл дело о наследстве погибшего в той же авиакатастрофе Евгения Пригожина.

Открытие дела о наследстве — необходимый этап для унаследования имущества умершего. Основание для начала производства по такому делу — получение нотариусом первого документа, свидетельствующего об открытии наследства. Место открытия наследства — последнее место жительства наследодателя.

Дмитрий Уткин — отставной подполковник ГРУ, командир ЧВК «Вагнер». Группа была создана в 2014 и названа по его новому позывному. Участвовал в боевых действиях в Чечне (первой и второй чеченской), а также в Сирии. Кавалер четырех орденов Мужества. Против него ввели санкции США, Евросоюза, Великобритании, Новой Зеландии из-за деятельности ЧВК «Вагнер» в Сирии, Ливии и на Украине.

Бизнесджет Embraer Legacy 600, принадлежащий структурам ЧВК «Вагнер», потерпел крушение 23 августа в Тверской области. На борту были десять человек, в том числе Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Спустя неделю после катастрофы Дмитрия Уткина похоронили с воинскими почестями на мемориальном кладбище «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах.

Анастасия Ларина