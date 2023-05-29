В Крыму пустят с молотка имущество экс-президента Украины Порошенко

Национализированное имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко в Крыму продадут на аукционе, как и собственность других украинских политиков, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Порошенко

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Петр Порошенко

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Губернатор заявил в эфире телеканала «Россия-24», что власти республики национализировали санаторные комплексы, производственные предприятия крупных украинских политиков, в том числе экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-премьера Арсения Яценюка. «Много интересных объектов, поэтому денег, думаю, будет достаточно... Все с торгов будет продано, без исключения»,— отметил Аксенов.

По его словам, сейчас власти региона занимаются их инвентаризацией и оценкой стоимости. Все вырученные средства планируют пустить на нужды спецоперации и социальной сферы.

В октябре прошлого года Госсовет Крыма принял закон о возможности национализации имущества недружественных иностранных государств и их граждан. На данный момент в регионе национализировали более полутора сотен объектов недвижимости, включая квартиру президента Украины Владимира Зеленского в элитном жилом комплексе «Император» в поселке Ливадия, а также ряд предприятий, заводов, крупных торговых центров и магазинов, принадлежавших ранее украинским собственникам.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь