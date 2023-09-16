Главные новости к утру 16 сентября

Министр обороны России Сергей Шойгу показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну новейшие российские самолеты и гиперзвуковой комплекс «Кинжал» на полигоне во Владивостоке. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что у северокорейского лидера будет «большая и насыщенная программа» в регионе.

Министерство обороны России сообщило, что сбило два украинских беспилотника в ночь на 16 сентября. По информации военного ведомства, БПЛА были уничтожены в небе над Тверской и Калужской областями.

В Финляндии официально вступил в силу запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Уже находящиеся в стране российские автомобили должны покинуть ее территорию в течение шести месяцев, иначе транспортные средства могут быть конфискованы.

Как стало известно «Ъ», на девятилетний срок в колонии строгого режима за коррупцию осужден бывший начальник отдела департамента гособоронзаказа Министерства обороны РФ Владислав Гуков. Главное военное следственное управление СКР и Главная военная прокуратура доказали в суде, что он получил от предпринимателя откат в размере более 15 млн руб. за заключение контракта на закупку передвижных рентгенодиагностических комплексов на базе автомобилей «КамАЗ».

Страны Европейского союза рассматривают возможность введения санкций на российские алмазы в октябре или ноябре 2023 года, сообщает бельгийская газета Le Soir со ссылкой на собственные источники в правительстве страны.

Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что руководство страны рассчитывает на заключение мирного договора с Арменией до конца нынешнего года.

На 62-м году жизни скончался российский актер Вячеслав Гришечкин, известный по ролям в сериалах «Солдаты», «Счастливы вместе», «Каменская» и «Бригада». Причиной смерти артиста стала тяжелая болезнь сердца.

Продюсерский центр «Яндекса» «Плюс студия» получил опцион на экранизацию трилогии Виктора Пелевина. Предполагается, что экранизированы будут книги писателя «Transhumanism Inc.», «KGBT+» и последний роман литератора «Путешествие в Элевсин», который поступит в продажу в конце сентября.

Александр Кислов