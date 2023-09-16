Гособоронзаказ оплатили взяткой

Как стало известно “Ъ”, на девятилетний срок в колонии строгого режима за коррупцию осужден бывший начальник отдела департамента гособоронзаказа Министерства обороны РФ Владислав Гуков. Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР и Главная военная прокуратура (ГВП) доказали в суде, что он получил от предпринимателя откат в размере более 15 млн руб. за заключение контракта на закупку передвижных рентгенодиагностических комплексов на базе автомобилей «КамАЗ». Приговором остались недовольны все участники разбирательства, в том числе ГВП, подавшая на него апелляционное представление из-за того, что наказание было применено не в полной мере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Чтобы вынести приговор, судье Веневского райсуда Тульской области Никите Тимашову понадобилось всего шесть заседаний, которые он провел с конца июня. В результате Владислав Гуков был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 (взятка в особо крупном размере) УК.

Судья назначил ему девять лет колонии строгого режима с запретом в течение пяти лет после отсидки занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службах. Кроме того, господин Гуков был оштрафован на 45,9 млн руб. Его лишили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, а также звания государственного советника Российской Федерации второго класса.

Под стражу экс-чиновника, находившегося под домашним арестом, взяли в зале заседаний сразу после вынесенного решения. Последнее обжаловала не только защита, но и гособвинение, представленное ГВП. По данным “Ъ”, прокурор требовал взыскать с осужденного и сумму полученной им взятки в 15,3 млн руб., но в этом было отказано, что и стало поводом для апелляционного представления в Тульский областной суд.

Пока осужденный не оплатит наложенное на него взыскание, арест будет сохранен над целым рядом активов. В их список, по данным “Ъ”, попала недвижимость, оцениваемая в 20 млн руб., а также приличный парк иномарок, состоящий из Audi A6, Skoda Octavia, Toyota Alphard, Toyota Voxy Hybrid, а также мотоцикла Harley Davidson FXFB. Владельцем большинства транспортных средств значится сын обвиняемого, утверждавший, что приобрел их на накопления и в кредит, но на них все равно были наложены обеспечительные меры.

По данным ГВСУ СКР, откат на общую сумму более 15 млн руб. Владислав Гуков получил в несколько траншей с февраля по март 2020 года от гендиректора воронежского научно-производственного объединения (НПО) «Полюс» Виктора Савватеева, поставившего Минобороны очередные десять рентгенодиагностических комплексов на базе автомобилей «КамАЗ». Техника срочно понадобилась военным в период пандемии коронавируса. В среднем каждый из них может стоить в зависимости от комплектации в районе 10–15 млн руб. Последняя взятка в 4,3 млн руб. передавалась в Тульской области, поэтому уголовное дело и рассмотрел местный суд.

Отметим, что уголовное преследование взяткодателя было прекращено в связи с деятельным раскаянием — он оформил явку с повинной, а в отношении господина Гукова ГВСУ СКР расследовало еще одно дело — о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), но до суда оно не дошло. Осужденный Гуков свою вину так и не признал. По версии экс-чиновника и его защиты, предприниматель, с которым они были знакомы много лет, его оговорил.

Гендиректор НПО «Полюс» Савватеев не смог объяснить “Ъ”, почему давал взятки, отметив, что про это все написано в уголовном деле.

На сайте компании сказано, что она больше двадцати лет является поставщиком военного ведомства и других силовых структур, которым продает не только комплексы различной медицинской техники на автомобилях высокой проходимости, в том числе для работы в полевых условиях, но и различную мебель.

Николай Сергеев, Юрий Сенаторов