В НИИ Минздрава сообщили о сокращении потребления нелегального алкоголя в РФ

В Центральном НИИ информатизации и организации здравоохранения Минздрава РФ сообщили о существенном сокращении потребления нелегального алкоголя в стране.

«Потребление незарегистрированного алкоголя, по расчетам ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России, за последние годы заметно сокращается. В 2019 году его доля от общего количества выпитого алкоголя составляла 33%, а в 2022 году — 25,3%»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе НИИ.

Также, согласно данным НИИ Минздрава, в России снижается и расчетное потребление крепких алкогольных напитков — с 5,5 литров этанола в 2018 году до 5,1 литра в 2021-м и 4,9 литра в 2022-м годах. «Можно говорить о тенденции некоторого улучшения администрирования и контроля розничной продажи алкогольной продукции, что ведет к уменьшению нелегального рынка алкоголя и к увеличению легального при общем снижении потребления алкоголя в стране»,— добавили в научно-исследовательском институте.

В декабре прошлого года Госсовет Татарстана одобрил проект федерального закона, которым предлагается ужесточить наказание для нелегальных продавцов технического спирта, местные депутаты назвали это важным шагом в борьбе с нелегальным алкоголем. Одобренный законопроект направлен на рассмотрении Госдумы. Согласно действующему законодательству РФ, продавцов технического спирта могут подвергнуть штрафу в размере не более 2 тыс. руб., в то время как за продажу контрафактного пищевого алкоголя санкции достигают 50 тыс. руб. В татарстанском парламенте считают, что необходимо увеличить штрафы за реализацию непищевой алкогольной продукции — до 30 тыс. руб.

Александр Кислов