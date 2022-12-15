Татарстан предложит Госдуме ввести наказание за продажу технического спирта

Госсовет Татарстана одобрил проект федерального закона, которым предлагается ужесточить наказание для нелегальных продавцов технического спирта. По действующему законодательству РФ, их могут подвергнуть штрафу в размере не более 2 тыс. руб., в то время как за продажу контрафактного пищевого алкоголя санкции достигают 50 тыс. руб. В парламенте считают, что необходимо увеличить штрафы за реализацию непищевой алкогольной продукции — до 30 тыс. руб.

Одобренный законопроект будет направлен на рассмотрении Госдумы. В нижней палате его будет представлять депутат от Татарстана Айрат Фаррахов.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"