Запрет для самокатов начал действовать на Дворцовой набережной

На Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге установили знаки, запрещающие езду на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Ограничения действуют с 15 сентября на участке от набережной реки Фонтанки до Дворцового проезда. Это вторая улица в городе, на которой запрещено использование СИМ, сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Колодчук Фото: Владимир Колодчук

Запрет касается поездок не только на арендованных, но и на личных самокатах. Контролировать соблюдение правил будут сотрудники ГИБДД. Штраф за нарушение — 500 рублей.

Первые знаки запрета появились в Петербурге на Адмиралтейской набережной, на участке от Сенатской площади до Дворцового проезда, неделю назад. Первых самокатчиков-нарушителей привлекли к административной ответственности 11 сентября: тогда сотрудники комтранса совместно с ГИБДД провели профилактический рейд на Адмиралтейской набережной.

Надежда Ярмула

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