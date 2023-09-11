В центре Петербурга начали штрафовать нарушителей на самокатах

Сотрудники комитета по транспорту Санкт-Петербурга совместно с ГИБДД в понедельник, 11 сентября, провели профилактический рейд на Адмиралтейской набережной, где недавно появился новый дорожный знак 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Колодчук Фото: Владимир Колодчук

Как сообщили в комтрансе, в результате рейда к административной ответственности были привлечены три самокатчика-нарущителя, которым выписали штраф. Также было выявлено два несовершеннолетних, управляющих средствами индивидуальной мобильности (СИМ) с нарушением правил дорожного движения. С ними провели профилактические беседы.

Отметим, что на Адмиралтейской набережной арендованные самокаты отключаются автоматически. Однако запрет там действует на все без исключения СИМ.

Ранее заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков рассказал «Ъ-СПб», что в дальнейшем, в зависимости от необходимости, ведомство может рассмотреть вопрос об установке запрещающих знаков для передвижения на СИМ в других районах города. Пока комитет согласовал с ГИБДД две таких запретных зоны — на Адмиралтейской и Дворцовой набережных. На последней знаки будут установлены до 20 сентября — на самокатах там нельзя будет ездить от набережной реки Фонтанки до Дворцового проезда, уточнили в комитете по транспорту.

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