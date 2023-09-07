В центре Петербурга установили первые знаки для запрета езды на самокатах

На Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге появились первые запрещающие знаки для самокатов. Их действие вступает в силу с 6 сентября и распространяется на участок от Сенатской площади до Дворцового проезда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Колодчук Фото: Владимир Колодчук

Запрет касается поездок не только на арендованных, но и на личных самокатах. Контролировать соблюдение правил будут сотрудники ГИБДД. Штраф за нарушение — 500 рублей.

Как рассказал «Ъ-СПб» заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, пока комитет согласовал с ГИБДД две схемы дорожного движения, включающие знаки запрета езды на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) — это Адмиралтейская и Дворцовая набережные. На последней знаки установят до конца сентября.

«Место выбрано не случайно, на этих участках очень интенсивное пешеходное и автомобильное движение, их посещает много туристов и жителей нашего города, особенно в летнее время. Знаки будут способствовать безопасности как для самих катающихся, так и для тех, кто их окружает»,— отметил господин Ваньчков.

Чиновник уточнил, что в зависимости от необходимости ведомство может рассмотреть вопрос об установке запрещающих знаков для передвижения на СИМ в других районах города.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за семь месяцев 2023 года в Петербурге зарегистрировали 91 ДТП с участием СИМ, в которых погиб один человек и пострадало 12 детей. Это на 26% больше, чем в том же периоде прошлого года.

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