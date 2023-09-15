«Динамо» не подпустили к лидеру

Восьмой тур чемпионата России стартовал матчем, в котором «Динамо» упустило шанс хотя бы временно сравняться по очкам с лидирующим в первенстве «Краснодаром». Два очка у динамовцев отнял в гостях «Пари Нижний Новгород», благодаря голу в концовке вырвавший во встрече с фаворитом ничью — 1:1.

В этой игре между одним из лидеров чемпионата, который шесть туров подряд не терпит поражений, и командой, находящейся скорее в аутсайдерской нише, было немало сумбура, но очень много всяких занятных событий. «Динамо» сразу же, словно еще не осознав, что матч начался, наградило нижегородцев отличным шансом. Луис Чавес, которого покупали, кажется, как раз прежде всего за надежность, допустил жуткую потерю, и динамовскому голкиперу Антону Шунину пришлось крутиться, чтобы не дать забить Александру Трошечкину.

«Пари НН» ответил подарком еще роскошнее. Константин Тюкавин, быстрый динамовский форвард, рвался за проскочившим в штрафную сбоку мячом, который уже готов был укатиться за лицевую. Но именно когда он ее пересекал, сзади Тюкавина зацепил зачем-то не просто подкатившийся под него, а еще и высоко задравший вверх ногу Кирилл Гоцук. Без VAR тут, конечно, не обошлось, но повтор убедил арбитра Евгения Кукуляка, что пенальти нужен. Федор Смолов реализовал его не без шика — с паузой, сделанной в последний момент, с каким-то издевательским прыжочком перед одиннадцатиметровой отметкой, чуточку смутившим, похоже, вратаря Артура Нигматуллина.

Дальше все было тоже интересно. «Динамо» своей игрой — быстрой, широкой, с кучей задействованных в ней элементов и связок — вроде бы убедительно показывало, почему находится так высоко в таблице. Но этой игре все же не хватало четкости в завершении.

Как, например, в эпизоде, когда Денис Макаров получил мяч на линии штрафной в позиции с виду убойной, но не сумел нормально пробить, не заметив, как его накрывает Дмитрий Стоцкий. Или в том, когда фланговый прорыв вырулил к жутко острому маневру в сторону центра Муми Нгамале, тоже промазавшему из положения, которое не сулило гостям ничего хорошего.

Нижегородцы, долго выглядевшие на фоне «Динамо» совсем скромно, оживились перед перерывом и потрепали соперников жестоко. Шунин снова выручил динамовцев, справившись с ударом, градус сложности которого резко поднял вверх рикошет. А вскоре те, кто переживал за московский клуб, с ужасом наблюдали за тем, как его оборона с внезапно интегрированным в нее тренером Марцелом Личкой 18-летним Иван Лепским отбивается после подачи углового. По ходу этого мини-штурма футболисты «Пари НН» пару раз были буквально в сантиметрах от взятия ворот, но с ним так и не срослось.

После перерыва нижегородский наставник Сергей Юран бросил в бой двух свежих игроков — Зе Турбо и Дмитрия Живоглядова — и игру своей команды, действительно, взбодрил. Марцел Личка отреагировал на это после отдыха своей заменой — довольно неожиданной, отправив на поле только что купленного бразильца Бителлу (см. материал на этой странице). Новичок вышел вместо набегавшегося Дениса Макарова, то есть освежать линию атаки. Хотя спустя минуту после его выхода поклонники «Динамо» могли подумать, что Личке прежде всего следовало бы укрепить защиту. Владислав Карапузов удивительно легко, будто по абсолютно свободной тартановой беговой дорожке, промчался вдоль левой бровки к динамовским воротам. Оставалось попасть в дальнюю девятку, но Карапузов не попал.

Затем динамовцам повезло еще дважды. Выполнивший штрафной с расстояния в два десятка метров Николай Калинский угодил в локоть Эли Дасы. Опять включился VAR — и опять, как в случае с пенальти, вместе с Евгением Кукуляком, не рассмотревшим нелегитимной игры рукой, встал на сторону «Динамо». А через несколько минут Карапузов стрелял с ходу примерно с такой же дистанции, как Калинский. Стрелял почти что наверняка, однако несшийся с огромной скоростью мяч Шунину умудрился отбить.

«Пари НН» отчаянно искал удачу и нашел ее в концовке.

«Динамо» проспало его контратаку, а увенчал ее изумительный трюк только что отправленного спасать гостей в концовке со скамейки Николоза Кутателадзе. Принимая прострел, он остановил мяч и изящно, обманув Шунина, переправил его в сетку пяткой.

Первый выездной гол нижегородцев в первенстве не позволил «Динамо» достать лидирующий в турнире «Краснодар», который опережал его на три очка и играет в субботу с «Ахматом». Шедшие перед туром вровень с динамовцами «Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в выходные с ЦСКА и «Рубином».

Алексей Доспехов