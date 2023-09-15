«Просто победой "Спартак" не отделается»

15 сентября начинается восьмой тур Российской премьер-лиги. Всего в пятницу будут сыграны два матча: «Динамо»—«Пари НН» и «Ахмат»—«Краснодар». А в субботу, 16 сентября, пройдут встречи ЦСКА—«Крылья Советов», «Спартак»—«Сочи» и «Балтика»—«Ростов». Какую игру можно назвать центральной? И чего в целом ждать болельщикам? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с комментатором, телеведущим, амбассадором «Лиги Ставок» Евгением Евневичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Встреча ЦСКА—«Крылья Советов» все же выделяется на общем фоне, уж больно «Крылья» сейчас хороши. Несмотря на целую россыпь проблем с составом, главному тренеру Игорю Витальевичу Осинькину удается, как говорят эксперты, «поставить» этой команде классную игру. К тому же в трансферное окно «Крылья» никого не потеряли, хотя клубы побогаче постоянно присматривают в Самаре кого-то. Что касается ЦСКА, они на седьмом месте. Я уверен, болельщиков это категорически не устраивает. И в субботу армейцы точно будут играть на победу. Команда Владимира Федотова, конечно, фаворит, но с «Крыльями» нужно держать ухо востро. Коэффициент на победу «Крыльев» в «Лиге Ставок» — 4,6, на ничью — 4. Ждать ли от матча чудес?

— Я согласен, что это центральный матч восьмого тура РПЛ. Здесь я бы больше поверил в ЦСКА. Да, «Крылья» никого не потеряли, но толком никого и не приобрели. Впоследствии это будет большой проблемой для Самары. В начале сезона еще можно не такой большой обоймой добиваться результата, но дальше будут проблемы. При этом если бы у меня была такая возможность, я бы поставил на «Крылья» или на «тотал больше». Мне кажется, матч будет результативным и веселым, немножко сумасшедшим. Собственно, за что мы и любим «Крылья» — яркий футбол. И ЦСКА, мне кажется, будет показывать что-то подобное, поэтому будет много голов.

— На мой взгляд, очень хорошая ставка «обе забьют» за 1,74 в «Лиге Ставок». Потому что и пропустят армейцы, и забьют, и «Крылья» точно в атаке будут искать варианты, будет веселый футбол, который мы так любим.

— Согласен полностью.

— Восьмой тур открывается матчем «Динамо»—«Пари НН». Марцел Личка вроде как создал классное «Динамо», хотя многие лидеры не выйдут сегодня. У «Пари НН» Сергей Юран только из больницы вышел. Понятно, что «Динамо» — фаворит безоговорочный, но я смотрю на этот матч с некоторой осторожностью.

— Почти всю неделю «Пари НН» был без главного тренера. Полагаю, он как-то управлял тренировочным процессом, но это все равно сильно скажется на игре. До сих пор непонятно, будет ли Сергей Николаевич сегодня вообще на матче. И когда команда, по сути, работает всю неделю без тренера, приезжает на матч без него — это серьезная проблема. И верить в чудо в такой ситуации вряд ли стоит. Плюс еще «Нижний» потерял Тимура Сулейманова, важного футболиста. Поэтому сегодня, я думаю, в большей степени верим в «Динамо». При этом вчера команда подписала бразильца Бителло — интересный очень персонаж. Его зарегистрировали уже, вполне возможно, он сегодня выйдет на поле. И в качестве экзотики и разнообразия, а почему бы не поставить на него? Идеальный был бы дебют: выходит человек, сразу забивает, вы получаете отличный бонус.

— История хорошая, тем более в российском чемпионате вполне возможная. В целом в свете последних событий коэффициент 1,69 на победу «Динамо» выглядит практически верняком. А вот в матче «Ахмат»—«Краснодар» многие фаворита не видят. И здесь достаточно высокие коэффициенты в «Лиге Ставок» на победу: 2,85 на «Ахмат» и 2,5 на «Краснодар». При этом «Краснодар», я подчеркиваю, лидер чемпионата. Мне кажется, очень неплохая ставка на него, хотя и рискованная.

— Хотя я безумно люблю яркий футбол, но «Ахмат» идеально играет в обороне с приходом нового главного тренера. Если говорить о «Краснодаре», у них вроде шикарная атака, где есть Эдуард Сперцян, Джон Кордоба. И сегодня они едут в Грозный, который идеально играет в обороне в последних турах, вообще не пропускает. Поэтому я бы рискнул и поставил на «тотал меньше» или «"Ахмат" не проиграет». Верю я в эту команду — свое засушат.

— «Спартак» играет дома с «Сочи». И красно-белых, простите за это слово, колбасит, да так, что команда после яркого старта докатилась до девятого места. Буквально совсем недавно ей прочили чемпионство, а тут нужно сдавать медали. Хотя в букмекерских линиях «Спартак», конечно, фаворит. «Лига Ставок» дает на победу хозяев коэффициент 1,7, а успех «Сочи» идет за 5. Но тут, чтобы критика в адрес Гильермо Абаскаля убавилась, просто победой, мне кажется, команда не отделается. Нужно что-то экстраординарное, например, разгром соперника с крупным счетом. На то, что в матче будет забито четыре мяча или больше («тотал больше 3,5»), «Лига Ставок» дает коэффициент 2,67. Стоит ли верить в такую результативность?

— Если речь о «Спартаке», то это самая непредсказуемая команда нынешнего чемпионата. И что творится в голове у Гильермо Абаскаля, мне кажется, даже он сам не знает, потому что происходит чехарда с тактическими схемами, футболистами. У него может один состав вынести «Динамо», а потом на следующую игру никто толком из этого состава не выйдет. В общем, все путано. Но мы понимаем, что «Сочи» в этом году выглядел не идеально. При этом бывает такое в футболе, что команде просто не везет, она пропускает, но в хороший день, на самом деле, «Сочи», особенно в обороне, может показать прекрасный гол. Я думаю, что-то подобное произойдет сейчас в Москве — если вдруг кто пропустил, матч перенесли из Сочи в столицу. Для «Сочи» это очень важная игра, учитывая все сложности именно в плане футбола и результата у Дмитрия Хохлова.

Мне кажется, «Спартак» выиграет, потому что команда за двухнедельную паузу немножко перезагрузилась. А Абаскаль сам себя должен успокоить, мол, хватит уже заниматься всякой ерундой — вот есть стабильный костяк, есть понимание футбола, есть система. Если продолжать гнуть свою линию, которая была до этого, а не менять все на каждую игру, то будет результат. Я все-таки думаю, что не будет каких-то суперновых экспериментов у испанца. На мой взгляд, «Спартак» выиграет, но не крупно. Возможно, обе забьют, и будет счет 2:1, 3:1.

— Давайте тогда продолжим говорить о московских командах. «Локомотив» в воскресенье вечером играет с «Оренбургом», завершает программу тура на своем поле. И «Оренбург» уже немножечко не тот, и тренер там немножечко не тот, но все почему-то уверены, что коэффициент 1,95 на победу «Локомотива» — это очень хороший вариант.

— Я тоже так считаю, на самом деле, коэффициент отличный. Я, честно говоря, во временных тренеров, которые приходят фактически ниоткуда, я имею в виду Давида Деограсию, не совсем верю. Помните, еще у «Спартака» был Рауль Рианчо? Он пришел, вроде как взбодрил команду, что-то там перезагрузил, переделал, чуть-чуть начал показывать хорошее, а потом все — команда посыпалась, просто потому что нужно понимать уровень и тренера, и команды. Поэтому, на мой взгляд, Деограсия не тренер уровня Российской премьер-лиги, и увидим мы это в ближайших турах, на длинной дистанции, вполне возможно, уже сейчас против «Локомотива». Тем более что «Локомотив» сейчас с идеальной атакой и, конечно, ужасной обороной, но посмотрим. Если возвращаться к коэффициентам, то посмотрите еще на вариант «обе забьют».

— Также у нас вернулся «Зенит», показывает, что по-прежнему претендует на чемпионство. В рамках восьмого тура команда Сергея Семака играет в Казани с «Рубином». Берем победу «Зенита» за 1,77 в «Лиге Ставок» или думаем?

— Маловато, конечно, но берем и еще раз берем. «Рубин» против «Зенита» играет всегда очень плохо. Там бывают аномалии с голами. Может, помните Дениса Макарова, когда он свою половину поля прошел, но это такие редкие явления. Сейчас, конечно, «Рубин» не тот, но он будет тем в следующих турах. Там столько классных футболистов команда Рашида Маматкуловича подписала, и их нужно еще всех интегрировать в игру «Рубина». Но я думаю, этого не будет в этом туре. Это пока не тот «Рубин», который может обыграть команду Сергея Семака, действующего чемпиона.