Окно захлопнули бразильцем

Перед самым закрытием летнего трансферного окна в Российской премьер-лиге (РПЛ) самую дорогую его покупку совершило московское «Динамо». Состав клуба пополнил 23-летний бразилец Бителлу — центральный полузащитник, перешедший из «Гремиу». Стоимость трансфера этого футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €10 млн.

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Бителлу

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сообщение о переходе Бителлу из «Гремиу» в «Динамо» появилось на официальном сайте московского клуба уже ближе к полуночи, менее чем за час до закрытия летнего трансферного окна в Российской премьер-лиге. В нем отмечалось, что центральный полузащитник, настоящее имя которого Жуан Паулу де Соуза Марес, подписал с бело-голубыми долгосрочное соглашение до 2028 года. Трансферную стоимость футболиста Transfermarkt оценивает в €7 млн, однако, согласно тому же источнику и некоторым другим медиаресурсам, «Динамо» заплатило за него €10 млн. В середине июля различные источники сообщали, что примерно ту же сумму за Бителлу бразильскому клубу был готов выложить один из английских грандов — лондонский «Арсенал», но переговоры завершились безрезультатно.

Таким образом, «Динамо» удалось совершить самую дорогую покупку летнего трансферного окна в РПЛ. До этого, по данным Transfermarkt, таковой считалось приобретение «Зенитом» у белградской «Црвены Звезды» сербского защитника Страхини Эраковича за €8 млн. В связи с этим общее соотношение трансферных доходов и расходов клубов РПЛ летом несколько изменилось, но осталось положительным — около €26 млн. В предыдущий раз подобное наблюдалось уже довольно давно — пять лет назад.

Бителлу — футболист центра поля, который, будучи нацеленным на атакующие действия, способен достаточно эффективно играть и вблизи своей штрафной площади. Родившись в штате Парана на юге Бразилии, он является воспитанником клуба «Каскавел». В 2018 году Бителлу перешел в одну из самых известных бразильских команд — «Гремиу» из Порту-Алегри, где сначала выступал за молодежный состав, а два года назад стал игроком основы. По данным официального сайта «Динамо», в различных турнирах Бителлу провел за эту команду 92 матча, забив 17 голов и сделав восемь результативных передач, а недавно дебютировал в составе олимпийской сборной Бразилии в матче против марокканцев. Потенциал Бителлу оценивается высоко. Не случайно, играя за «Гремиу», он признавался лучшим футболистом чемпионата штата Риу-Гранди-ду-Сул.

В любом случае в нынешнем сезоне «Динамо» делает на это приобретение серьезную ставку. Явно используя средства от продажи 20-летнего атакующего полузащитника Арсена Захаряна, перешедшего в августе в испанский «Реал-Сосьедад» за €13 млн, оно приобрело футболиста более универсального амплуа, также нацеленного на атаку, но способного выполнять больший объем работы. В целом после прихода из «Оренбурга» главного чешского тренера Марцела Лички бело-голубые серьезно перестраиваются. Ранее они за €6,5 млн приобрели в клубе «Пачука» первого в истории РПЛ мексиканского легионера — оборонительного хавбека Луиса Чавеса, участвовавшего в составе сборной своей страны в чемпионате мира 2022 года, а также заплатили €3,5 млн за переход из ЦСКА колумбийского атакующего полузащитника Хорхе Карраскаля.

Отметим, что, в отличие от других ведущих российских клубов, «Динамо» в последние годы не прибегало к услугам бразильских легионеров. Если не считать покинувшего эту команду три года назад полузащитника Жоаозинью, имевшего и российский паспорт, то последним футболистом из Бразилии, выступавшим за бело-голубых, был нападающий Вандерсон, который в сезоне, финишировавшем в 2018 году, был не слишком заметен и в 13 матчах забил лишь один гол.

Евгений Федяков