Доброволец и мобилизованный из Курской области погибли в ходе СВО

В ходе спецоперации погибли доброволец Алексей Головлев и мобилизованный Виталий Кострыкин из Курской области. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы правительства региона.

34-летний Алексей Головлев погиб 21 июня. Он служил в штурмовом отряде. У Алексея остались двое несовершеннолетних детей.

Мобилизованный железногорец 1992 года рождения Виталий Кострыкин погиб 3 сентября. Он был рядовым.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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