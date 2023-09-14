Суд допросил эксперта-филолога по делу художницы Александры Скочиленко

В Василеостровском районном суде Санкт-Петербурга, 14 сентября, прошло очередное заседание по уголовному делу петербургской художницы Александры Скочиленко. Ее обвиняют в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти и вражды (ст. 207.3 УК РФ). Поддержать девушку пришел кинорежиссер Александр Сокуров, а также сотрудники консульств Польши, Словакии, Норвегии и Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ

Слушание по делу Александры Скочиленко после двухмесячного перерыва началось со стандартной процедуры — рассмотрения ходатайства о проведении фото- и видеосъемки. Судья, как и ранее, ходатайство не удовлетворила.

Александра Скочиленко находится под стражей уже больше года. В марте 2022 года художница заменила пять ценников в магазине на Васильевском острове на листовки с информацией о ходе боевых действий на территории Украине. В апреле девушку задержали, обвинив в распространении заведомо ложной информации об армии России по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, максимальное наказание до 10 лет лишения свободы). Информация на ценниках, согласно позиции обвинения, не соответствует официальной позиции Министерства обороны РФ.

Основное время заседания было посвящено допросу эксперта-филолога из СПбГУ Анастасии Гришаниной, которая вместе со своей коллегой экспертом-политологом из СПбГУ Ольгой Сафоновой проводила лингвистическую экспертизу «ценников». Госпожа Гришанина до этого игнорировала приглашения в суд, никак не объясняя свое отсутствие. На прошлом заседании судья постановила принудительно доставить автора экспертизы в суд. Сегодня Анастасия Гришанина пришла сама.

В экспертизе, проведенной двумя сотрудницами СПбГУ, указывается, что «в исследуемых информационных материалах выявлены признаки и мотивы политической ненависти и вражды в отношении социальной группы».

Допрос филолога, который адвокаты провели совместно с экспертом — старшим преподавателем кафедры русского языка филологического факультета СПбГУ Светланой Друговейко-Должанской, продлился около пяти часов.

В течение всего допроса сторона защиты пыталась узнать у эксперта, в каких именно высказываниях она нашла политическую ненависть и вражду, а также чем объясняется их заведомая ложность. Анастасия Гришанина рассказала, что анализировала не только текст ценников, но и протоколы допросов Александры Скочиленко. По мнению госпожи Гришаниной, рассматривать ценники можно только «в контексте всего уголовного дела». «Контекст размещения и создания ценников в том, что автор выражает свое недоброжелательное, враждебное отношение к государственному строю, государственной политике, президенту Путину и вооруженным силам РФ»,— заявила Анастасия Гришанина.

По ее мнению, мотивом для размещения ценников стало общение художницы с друзьями с Украины, а также просмотр информации из СМИ, которые признаны иноагентами и, по словам эксперта, запрещены в России. Из этого, как считает госпожа Гришанина, следует, что художница хотела «показать информацию, которая противопоставляется [данным] Минобороны».

Кроме того, эксперт провела «контент-анализ» ценников, который, по ее словам, позволяет говорить о наличии «признаков ненависти». «Контент-анализ показал, что в пяти высказываниях, которые есть на ценниках, употреблено 11 глаголов: "разбомбили", "прятались", "отправляют", "остановитесь" со знаком восклицания, "погибли", "молчат", "врет", "оправдать войну", "стала", "напала", "участвовала". Из перечисленных глаголов практически девять имеют общий коммуникационный фон негативный с переходом на ненавистнический»,— прокомментировала госпожа Гришанина. Александра Скочиленко на это заметила, что эксперт Сафонова отмечала, что провести контент-анализ провести невозможно.

Нашла эксперт в «ценниках» и подстрекательство. При этом дать определение этому слову Анастасия Гришанина не смогла.

Адвокаты также задались вопросом, какую информацию филолог проверяла на соответствие действительности и как сделала вывод о ее «ложности». «Эксперт-лингвист не проверяет достоверность, потому что ему никто не представляет дополнительные материалы информацию. Достоверность информации исходит из официальных источников. Принцип, который указан в методических указаниях: достоверный значит официальный, официальный равно достоверный»,— последовал ответ.

На часть вопросов эксперт отвечать вовсе отказалась. Например, на вопрос адвоката Юрия Новолодского, высказывала ли Анастасия Гришанинаа личное отношение к спецоперации. По словам господина Новолодского, «если у человека сформировано собственное мнение по какому-то предмету исследования, то он не может быть независимым экспертом». Отметим, что госпожа Гришанина в марте 2022 года подписала открытое коллективное письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором высказывалась поддержка решению провести военную операцию на территории Украины. Обращение подписали некоторые преподаватели и студенты СПбГУ, а также других вузов города. Некоторые вопросы эксперт посчитала некорректными и не относящимся к экспертизе. По ее мнению, она была приглашена на заседание, чтобы только объяснить экспертизу. Юрий Новолодский подчеркивал, что адвокаты имеют право задавать дополнительные вопросы.

К пятому часу допроса Анастасия Гришанина заявила, что авторами текста на ценниках является Александра Скочиленко. «Я шокирована тем, что лингвист, производивший экспертизу, был убежден в том, что я — автор текстов на ценниках. Я автором не являюсь!»,— эмоционально отреагировала госпожа Скочиленко. Девушка, давая показания еще во время следствия, рассказывала, что взяла макеты ценников из Telegram-канала и к их авторству не имеет прямого отношения. Адвокаты пришли к выводу, что необходимо подготовить еще одно ходатайство для проведения дополнительной экспертизы, чтобы определить, кто является автором текстов на ценниках.

Следующее заседание состоится завтра, 15 сентября.

Надежда Ярмула

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