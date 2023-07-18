От ворот — привод

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Суд в Санкт-Петербурге над художницей Александрой Скочиленко по делу о дискредитации армии. Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Суд в Санкт-Петербурге над художницей Александрой Скочиленко по делу о дискредитации армии. Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Суд в Санкт-Петербурге над художницей Александрой Скочиленко по делу о дискредитации армии. Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Суд в Санкт-Петербурге над художницей Александрой Скочиленко по делу о дискредитации армии. Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Суд в Санкт-Петербурге над художницей Александрой Скочиленко по делу о дискредитации армии. Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Суд в Санкт-Петербурге над художницей Александрой Скочиленко по делу о дискредитации армии. Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ

В Василеостровском районном суде Петербурга 18 июля прошло очередное заседание по делу петербургской художницы Александры Скочиленко. Ее обвиняют в распространении фейков об армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) после подмены ценников в магазине, на которых были написаны антивоенные заявления. На заседании снова была допрошена эксперт-политолог из СПбГУ Ольга Сафонова. Она является соавтором лингвистического заключения, которое легло в основу обвинения. Судья также согласилась принудительно доставить второго автора экспертизы, Анастасию Гришанину, в суд. Следующее заседание по делу госпожи Скочиленко состоится 14 сентября.

В начале заседания сторона защиты ходатайствовала об отводе прокурора. Адвокаты Александры Скочиленко заявили, что гособвинитель не может участвовать в заседаниях по делу, если он в прямом или косвенном виде заинтересован в определенном исходе дела. В качестве факта, свидетельствующего об этой заинтересованности, сторона защиты называет «недопустимые с позиции этики приемы осуществления обвинительной деятельности». Так, адвокат Юрий Новолодский заявил, что во время заседания 6 июля прокурор «необоснованно вынес предупреждение» адвокату, а затем попросил «удалить сторону защиты». Господин Новолодский также отметил, что на прошлых заседаниях прокурор называл себя «голосом правды» и заявлял, что «в суде представляет собой государство». Кроме того, еще один адвокат Яна Неповиннова объявила, что, по информации доверителя, прокурор уже определился со сроком, который он может запросить обвиняемой — речь идет о девяти годах лишения свободы. Гособвинитель заявил, что не видит оснований для своего отвода, а после перерыва судья отказала в удовлетворении ходатайства защиты.

Судья пригласила в зал заседания одну из экспертов, участвующих в составлении лингвистического заключения, которое легло в основу обвинения — Ольгу Сафонову. О месте нахождения и причинах отсутствия второго эксперта, Анастасии Гришаниной, суд не уведомлен, заявили в ходе заседания. В экспертизе, проведенной двумя сотрудницами СПбГУ, указывается, что художница Александра Скочиленко дискредитировала вооруженные силы и органы власти России и распространила ложную информацию, подменив ценники в магазине «Перекресток». Все это, согласно заключению, совершено по мотивам ненависти и вражды.

По словам эксперта, она была привлечена к лингвистической экспертизе не как лингвист, а как политолог. Сама Сафонова заявила, что в ее задачи входила «проверка фактов на достоверность». Она рассказала, что для этого сверяла высказывания на ценниках госпожи Скочиленко с позицией, изложенной в официальных источниках информации. «Официальные источники равно достоверность. Других источников у нас быть не должно»,— добавила Ольга Сафонова. При этом Юрий Новолодский заметил, что эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования.

Позже участники процесса расспросили госпожу Сафонову об экспертном анализе ценников, распространенных Александрой Скочиленко. Сама обвиняемая предложила пройтись по каждой листовке и поинтересовалась: какой методологией пользовались эксперты для выявления признаков «вражды». Ольга Сафонова заявила, что у госпожи Скочиленко были побуждения, основанные на политической ненависти. На вопрос адвоката она ответила, что политическая ненависть выражена «как минимум в сравнении режима Российской Федерации под руководством президента Путина с фашистским режимом». Подобное сравнение, по заключению экспертизы, присутствует во фразе «Мой прадед участвовал в Великой Отечественной четыре года не для того, чтобы Россия стала фашистским государством и напала на Украину». При этом специалист и старший преподаватель кафедры русского языка филологического факультета СПбГУ Светлана Друговейко-Должанская заметила, что слово «фашистский» имеет также значение «жестокий», которое могла иметь в виду госпожа Скочиленко.

Кроме того, Ольга Сафонова назвала искажением фактов фразы об участии срочников в боевых действиях на территории Украины, обстреле художественной школы и лжи президента России Владимира Путина с телеэкранов. Позже эксперт подтвердила, что знает об участии срочников, однако не согласилась с позицией защиты о том, что это являлось мнением госпожи Скочиленко. По ее словам, художница была обязана сверяться с официальными источниками информации, однако адвокаты и сама обвиняемая заявили, что подобная обязанность не регулируется законом.

Юрий Новолодский ходатайствовал о признании части лингвистического заключения безосновательным. Среди причин он снова упомянул, что Ольга Сафонова не является лингвистом, однако заявляет о наличии компетенций для решения задач лингвистической экспертизы. Прокурор назвал ходатайство «профанацией», суд не удовлетворил его.

Гособвинитель также задал вопросы эксперту Сафоновой, среди которых — «является ли Россия фашистским государством?». «Фашистское государство является тоталитарным, а Россия — демократическое государство. Надеюсь, ни у кого нет в этом сомнений»,— заявила Ольга Сафонова. После ответа эксперта несколько слушателей заседания вывели из зала под предлогом нарушения хода рассмотрения дела — слушатели рассмеялись.

В конце заседания сторона защиты ходатайствовала о приводе второго эксперта-лингвиста Анастасии Гришаниной. Ранее она не присутствовала ни на одном из заседаний. «Ее надо вызывать и принимать более жесткие меры для ее доставки»,— заявил Юрий Новолодский. Участники заседания, кроме прокурора, поддержали ходатайство о приводе Гришаниной. Гособвинитель же сказал, что «оснований для привода не имеется». При этом судья согласилась принудительно доставить автора экспертизы в суд. Следующее заседание состоится почти через два месяца, 14 сентября.

Полина Пучкова