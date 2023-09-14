Музыканты выйдут на дуэли

Свердловская филармония 13 сентября начала 88-й концертный сезон под игру на фортепиано Николая Луганского. Акцентом нового сезона станет духовой орган Свердловской филармонии, который приобрели 50 лет назад в год 250-летия Екатеринбурга, в честь этого филармония планирует провести концерты цифрового органа. Кроме того, слушателей ждут творческие турниры и музыкальные дуэли.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант Тарас Багинец во время выступления

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Музыкант Тарас Багинец во время выступления

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Празднование предстоящего концертного сезона, посвященного органу, началось еще весной. Тогда Свердловская филармония вывозила цифровой орган в метро, концерт стал началом двенадцатого фестиваля баховской музыки Bach-Fest. Отличительной чертой «Органного сезона» в Свердловской филармонии станет музыкальный турнир «Короли органа». По словам первого заместителя директора Рустема Хасанова, этот формат был придуман вместе с лауреатом международных конкурсов органистом Тарасом Багинецом. Всего будут три серии концертов — осенняя, где сойдутся мэтры, зимняя — для молодых исполнителей и весенняя серия — для органисток. По одному победителю из каждой номинации выступят на финальном концерте в июне.

«Это совершенно необычный формат. Так же, как в футбольном чемпионате, у нас будет турнирная таблица. Будут 1/8, 1/4 и 1/2 финалов. Пары органистов вступят в своеобразные творческие дуэли. Слушатели сами выберут победителей, участвуя в специальном голосовании»,— рассказал господин Хасанов.

30 сентября будут открыты органные залы в Свердловской области. Так, концерты на цифровом органе пройдут в Байкалово, Камышлове, Туринске, Тавде, Талице, Тугулыме и Белоярском.

Как отметили в филармонии, серия прошлого сезона — Рахманинова — продолжится и в этом сезоне до конца 2023 года. К ней добавится серия концертов произведений Петра Чайковского. Слушателей познакомят с его творчеством в различных жанрах: фортепиано-соло, симфонический оркестр, хор и другое.

В этом году вновь состоится фестиваль Bach-Fest, фестиваль «Безумные дни». Будет проведена серия концертов за столиками. Новым форматом станут концерты-встречи. На них гости филармонии не только послушают живую музыку, но и встретятся с ее исполнителями. Посетители смогут задать любые вопросы, получить автографы и сделать фотографии. Пробная встреча подобного формата состоялась на днях.

В октябре в филармонии пройдет лекция «Стиль и мода эпохи модерн в поэзии Северянина» Марии Третьяковой, известной по шоу «Пацанки». Дирижер Юрий Башмет и «Солисты Москвы» приедут с концертной программой. Позже пройдет VII Симфонический форум России, где также проведут лекции.

В новом сезоне пройдут «музыкальные воркшопы» (для детей 4–7 лет), филармонический урок для учащихся 10-х классов (появятся аналогичные мероприятия для 8-х), различные экскурсии по филармонии, просветительские лекции.

София Ерюжева