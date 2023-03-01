Музыкальный фестиваль Bach-Fest открылся концертом в метро

В Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» состоялось открытие двенадцатого фестиваля баховской музыки Bach-Fest. Собравшиеся на станции зрители услышали три произведения Иоганна Себастьяна Баха, исполненные на цифровом органе.
В церемонии открытия фестиваля приняли участие заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, директор Свердловской филармонии Александр Колотурский, директор екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди и арт-директор фестиваля Тарас Багинец.
«Сегодня мы анонсируем фестиваль небольшим выездом в метро. Это очень символично, потому что метрополитен в Екатеринбурге является вершиной градостроительства и одной из черт продвинутости нашего города»,— рассказал Тарас Багинец. «Хотелось, чтобы как можно больше людей услышали орган»,— добавил Александр Колотурский.
Фестиваль Bach-Fest проходит в Екатеринбурге с 2011 года и знакомит слушателей с творчеством композитора Иоганна Себастьяна Баха. В этом году посвящен двум датам: 300-летию Екатеринбурга и 50-летию органа Свердловской филармонии. В программе фестиваля семь концертов на сцене в исполнении Уральского академического филармонического оркестра, симфонического хора и солистов.