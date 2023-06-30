В Екатеринбурге открылся фестиваль «Безумные дни»

Музыкальный фестиваль «Безумные дни» открылся в Екатеринбурге. На церемонии открытия в Саду Вайнера выступил действительный член международной ассоциации стеклянной музыки Glass Music International Александр Лемешев. Он продемонстрировал навыки игры на стеклянной арфе, сыграв «Танец Феи Драже» и одно из произведений Моцарта. Затем выступил Российский квартет саксофонистов, который сыграл «Марш Троллей» и «Колыбельную» Гершвина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальный фестиваль «Безумные дни» открылся в Екатеринбурге

Фото: Алена Бормотова Музыкальный фестиваль «Безумные дни» открылся в Екатеринбурге

Фото: Алена Бормотова

Фестиваль будет проходить с 30 июня по 2 июля. «За три дня — пятницу, субботу, воскресенье — прозвучит 120 концертов, которые идут в режиме нон-стоп с 10 утра до 23 часов вечера. Сегодня мы можем с гордостью сказать, что практически 100% биллетов на концерты фестиваля — раскуплены»,— рассказал заместитель Свердловской филармонии Рустем Хасанов.

По его словам, на фестивале выступят около 600 участников, девять оркестров, 13 ансамблей, три хора, свыше 30 солистов. Музыканты представляют восемь регионов России — они приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Белгорода, Уфы, Перми, Новосибирска, Омска.

За время фестиваля ожидается 42 тыс. слушателей. «Есть корпоративные партнеры фестиваля, которые приглашают своих работников на фестиваль, чтобы люди могли семьями прикоснуться к миру классической музыки. Среди них: МНТК "Микрохирургия глаза", Сбербанк, Уральский федеральный университет, Уральский оптико-механический завод»,— поделился господин Хасанов.

«Безумные дни» — это российская версия одного из самых известных и популярных ежегодных фестивалей в мире — La Folle Journee, существующего с 1995 года во французском Нанте. В Екатеринбурге проходит с 2015 года.

Алена Бормотова

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