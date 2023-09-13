Вторая очередь Пулково взлетает к стройке

Работы по строительству второй очереди аэропорта Пулково должны начаться до середины 2025 года, сообщил вчера на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава ВТБ Андрей Костин. Накануне господин Костин заявил также, что немецкий холдинг Fraport, владеющий 25% долей в компании-операторе Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы», продаст свою долю. Выход иностранного акционера, скорее, даст толчок к расширению аэропорта, считают эксперты, но опасения, что названные сроки начала строительства второй очереди в текущих условиях слишком оптимистичны, все же присутствуют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Учитывая сложности и объем проекта, а также требования к подрядчикам и необходимость в оборудовании, в том числе подсанкционном, сроки такого масштабного строительства могут быть сдвинуты, считают эксперты

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Учитывая сложности и объем проекта, а также требования к подрядчикам и необходимость в оборудовании, в том числе подсанкционном, сроки такого масштабного строительства могут быть сдвинуты, считают эксперты

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Строительство второй очереди Пулково планируется начать до середины 2025 года, потому что пассажиропоток увеличивается, а мощности для дальнейшего роста практически исчерпаны»,— сказал президент-председатель правления ПАО «ВТБ» Андрей Костин. В рамках второй очереди будут построены новые посадочные галереи, пассажирские зоны, перроны, рулежная дорожка, в том числе Южная галерея с контактными гейтами.

Смольный заключил соглашение о строительстве второй очереди Пулково с ПАО «ВТБ» в июне 2021 года. Тогда объем инвестиций в проект оценивался более в чем 40 млрд рублей, а ввод в эксплуатацию нового терминала планировался на конец 2025-го — начало 2026 года. В начале 2023 года правительство Санкт-Петербурга, оператор аэропорта ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) и АО «Аэропорт "Пулково"» подписали дополнительное соглашение, предусматривающее строительство и реконструкцию объектов воздушной гавани для увеличения ее пропускной способности (см. «Ъ-СПб» от 08.02.2023). Летом ВВСС отменила конкурс по выбору генерального проектировщика для проведения проектно-изыскательских работ по объектам фазы «А» второй очереди развития петербургского аэропорта стоимостью 511 млн рублей из-за жалоб в ФАС проектных организаций (см. «Ъ-СПб» от 06.06.2023).

Ранее на этой неделе господин Костин сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ, что немецкий аэропортовый холдинг Fraport продаст свою 25-процентную долю в ВВСС. В пресс-службе оператора Пулково не уточнили, повлияет ли выход иностранного акционера на планы по расширению аэропорта. «В проект второй очереди входит развитие терминального комплекса с учетом будущего роста пассажиропотока, а также строительство сопутствующей инфраструктуры. Проектирование фазы "А" мы закончим в середине 2025 года, после этого приступим непосредственно с к строительству»,— сообщили в компании.

Громкие заявления с амбициозными целями являются неотъемлемой частью таких крупных форумов, как ВЭФ или ПМЭФ, но это далеко не всегда означает, что планы станут реальностью, комментирует заявление господина Костина управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Строительство второй очереди Пулково является одной из ранее обозначенных целей, так как до начала пандемии турпоток через ВВСС рос опережающими темпами и планы были оправданны,— рассуждает эксперт.— Сейчас из-за пандемии и санкций ситуация скорректировалась, тем не менее для Пулково, полагаю, с имеющимися действующими площадями для посадки, приема и высадки пассажиров вторая очередь может быть актуальна при условии частичной стабилизации турпотока в город при налаживании межкультурных и экономических связей со странами Востока и Азией».

Учитывая сложности и объем проекта, а также требования к подрядчикам и необходимость в оборудовании, в том числе подсанкционном, сроки такого масштабного строительства могут быть сдвинуты, продолжает господин Жарский. «Будем считать, что прогноз о начале строительных работ в 2025 году можно считать примерным ориентиром, а реальный запуск работ можно будет просчитать, когда будут проведены соответствующие конкурсные процедуры по поиску подрядчика и когда будет понятно, кому отойдет доля Fraport»,— заключает эксперт Veta.

Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров, напротив, считает озвученные сроки оптимальными. «2024 год уйдет на проектирование, в 2025 году начнется строительство. И в 2027 году можно ожидать запуск, к тому времени как раз закончится СВО и, скорее всего, восстановится авиасообщение с Европой, пусть и не в полном объеме, а также существенно увеличится турпоток из Китая»,— предполагает аналитик.

Что касается выхода Fraport, он, скорее, даст возможность для реализации проекта, считает господин Бурмистров. «Пока компания не могла выйти из капитала по причинам акционерного соглашения, вложение инвестиций в расширение стало бы для нее критически неприемлемым с точки зрения комплаенс-процедур и восприятия текущей ситуации»,— отмечает эксперт.

Александра Тен