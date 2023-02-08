В Петербурге стартовал второй этап развития аэропорта Пулково

Правительство СанктПетербурга совместно с ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС, оператор аэропорта) и АО «Аэропорт "Пулково"» подписали дополнительное соглашение, предусматривающее строительство и реконструкцию объектов воздушной гавани для увеличения ее пропускной способности. Это вторая очередь проекта проекта развития аэропорта до 2060 года.

«Цель проекта — комплексное развитие аэропорта, увеличение пропускной способности аэровокзального комплекса и создание комфортной инфраструктуры на уровне международных стандартов»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства Петербурга.

В рамках второй очереди будут построены новые посадочные галереи, оборудованы новые пассажирские зоны и ряд других инфраструктурных объектов. Финансирование будет вестись из частных инвестиций, в том числе от Группы ВТБ. Объем инвестиций «Ъ-СПб» в ВВСС и городском комитете по инвестициям не раскрыли.

«Дополнительное соглашение актуализирует ряд условий действующего соглашения о ГЧП. Главная задача — обеспечить своевременное расширение аэропорта и качественное обслуживание пассажиров при возрастающем трафике. Показатели пассажиропотока являются ключевыми для поэтапной реализации второй очереди развития аэропорта»,— прокомментировал губернатор Александр Беглов.

Напомним, соглашение о строительстве второй очереди Пулково Смольный заключил с правлением ПАО «Банка ВТБ» в июне 2021 года. Тогда инвестиции в проект оценивали более чем в 40 млрд руб. Предварительно ввод в эксплуатацию второго терминала аэропорта может состояться в конце 2025 — начале 2026 года. Первая очередь развития аэропорта, куда вошло строительство централизованного пассажирского терминала и аэродромной инфраструктуры, завршилась в 2013 году.

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