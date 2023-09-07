СвЖД на месяц запустит дополнительные поезда к Черному морю

Свердловская железная дорога (СвЖД) запустит в сентябре дополнительные поезда по направлению в Краснодарский край, к Черному морю. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным СвЖД, дополнительные поезда будут запущены в следующие даты:

поезд №290/289 Екатеринбург — Анапа отправится из Екатеринбурга 8 и 18 сентября, а из Анапы 7, 11 и 21 сентября;

поезд №522/521 Приобье — Новороссийск (через Нижний Тагил и Екатеринбург) будет отправляться из Приобья с 16 по 26 сентября по четным дням, а из Новороссийска — с 20 по 30 сентября по четным дням;

поезд №523/524 Екатеринбург — Имеретинский Курорт поедет из Екатеринбурга с 16 по 22 сентября по четным дням (кроме 20 сентября), а из Имеретинского Курорта — с 19 по 25 сентября по нечетным дням (кроме 23 сентября);

поезд №525/526 Екатеринбург — Новороссийск будет отправляться из Екатеринбурга с 20 по 26 сентября по четным дням, а из Новороссийска — с 23 по 29 сентября по нечетным дням.

СвЖД работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Напомним, до 14 октября курсирует субботний рейс электропоезда «Ласточка» по маршруту Екатеринбург — Каменск-Уральский. Поезд №7082 отправляется из Екатеринбурга в 9:41, а прибывает в Каменск-Уральский — в 11:14. Обратный рейс в этот день осуществляется на «Ласточке» №7085 — отправление в 15:47. Также до конца сентября будут курсировать дополнительные «Орланы» из Екатеринбурга до станции Михайловский завод.

Полина Хабарова

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