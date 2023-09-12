СКР возбудил уголовное дело после аварийной посадки самолета Сочи — Омск

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ) после аварийной посадки в Новосибирской области самолета, следующего из Сочи в Омск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

12 сентября около 5:44 по мск самолет «Уральских авиалиний» при выполнении рейса «Сочи — Омск» совершил по технической причине аварийную посадку на открытый участок местности в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка, а также шесть членов экипажа.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Выясняются причины произошедшего. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко назвал предварительной причиной случившегося отказ гидросистемы.

Татьяна Ручкина

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