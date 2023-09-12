Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета Сочи — Омск

Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов после аварийной посадки самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего из Сочи в Омск. Как сообщает пресс-служба ведомства, устанавливаются обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, самолет совершил аварийную посадку по технической причине. Он приземлился в 5:44 мск на открытый участок местности в Убинском районе Новосибирской области.

На борту находилось 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Всех находящихся в самолете эвакуировали, их осматривают медики.

Татьяна Ручкина

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