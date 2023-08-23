Руслан Кухарук прошел по конкурсу

Конкурсная комиссия думы Тюмени зарегистрировала двух претендентов на пост главы города — действующего мэра Руслана Кухарука и заместителя начальника главного управления строительства Тюменской области Валерия Киселева. Главу города будут выбирать депутаты городской думы, избранные 10 сентября. Эксперты прогнозируют победу действующего мэра, отмечая его управленческие качества и хорошие коммуникации с оппозицией.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Кухарук занимает должность мэра Тюмени с 2018 года и имеет большие шансы на переизбрание

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Руслан Кухарук занимает должность мэра Тюмени с 2018 года и имеет большие шансы на переизбрание

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Рабочая группа Тюменской городской думы завершила прием документов от желающих принять участие в конкурсе на пост мэра. Желание стать претендентами изъявили два кандидата — действующий мэр Руслан Кухарук и заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев. Во вторник, 22 августа, конкурсная комиссия зарегистрировала их кандидатуры.

Выбирать мэра будут депутаты городской думы восьмого созыва, избранные 10 сентября. На первом заседании им представят список претендентов на должность главы города. Кандидат, набравший большее число голосов депутатов, будет избран на должность мэра Тюмени.

Руслан Кухарук занимает должность мэра с 2018 года и имеет большие шансы на переизбрание.

«Это опытный управленец. Ему удалось создать команду, которая оперативно реагирует на проблемы и находит пути их решения»,— не стал скрывать своих симпатий член конкурсной комиссии, бывший глава Тюмени Степан Киричук.

Политолог Александр Безделов среди достоинств мэра отметил его коммуникабельность и успешно выстроенную коммуникацию с оппозицией. «В политическом смысле это абсолютно бесконфликтный человек, он находит общий язык с представителями довольно широкого спектра политических взглядов»,— пояснил он.

По его словам, господин Киселев — технический кандидат. «Совершенно очевидно, что шансов у него стать мэром просто нет. Такая ситуация не в первый раз говорит о серьезных позициях мэра Кухарука, поскольку не было зарегистрировано ни одного самовыдвиженца, ни одного представителя оппозиции, они даже не пытались подать документы»,— подчеркнул господин Безделов.

Политтехнолог Лариса Рычкова подтвердила, что Валерий Киселев — технический кандидат. Она пояснила, что в Тюмени все понимают, что управление городом — очень сложный процесс.

«Есть много вопросов: по вводу экологичного транспорта, посадке деревьев, строительству развязок. Это большая ответственность, все политики это понимают и по доброй воле туда не пойдут»,— пояснила госпожа Рычкова.

Эксперты напомнили, что люди, занимавшие должность главы администрации Тюмени, позже становились губернаторами. 14 апреля 2005 года Тюмень возглавил Владимир Якушев, а уже в ноябре Тюменская областная дума утвердила его на должность губернатора вместо Сергея Собянина, переехавшего на работу в Москву. Господин Якушев возглавлял регион до 2018 года, затем был назначен министром строительства и ЖКХ РФ, а сейчас работает полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УрФО).

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев занимал должность главы администрации Тюмени с 5 июля 2007 года. В феврале 2011 года он был назначен заместителем полпреда президента в УрФО Николая Винниченко, затем был повышен до полпреда. 14 мая 2012 года указом президента Владимира Путина назначен врио губернатора Свердловской области. 29 мая 2012 года наделен полномочиями главы региона по представлению главы государства. Дважды переизбирался на новый срок.

Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор занимал должность главы администрации Тюмени с 2011 года до избрания губернатором в 2018 году. На свое место он рекомендовал кандидатуру Руслана Кухарука.

Василий Алексеев