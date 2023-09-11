В «Ростехе» предложили распространить льготы для IT-компаний на производителей электроники

Заместитель генерального директора «Ростеха» Николай Волобуев на панельной дискуссии «Санкции как возможность развития», которая прошла сегодня, 11 сентября, в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил о необходимости расширить меры государственной поддержки технологического сектора. В своем выступлении господин Волобуев, в частности, сказал, что считает целесообразным расширить перечень видов экономической деятельности, по которым возможна аккредитация IT-компаний в реестре Минцифры, введение мер государственной поддержки компаний, не состоящих в реестре, а также запустить механизмы поддержки компаний, занимающихся производством электроники и радиоэлектроники, аналогичные тем, которые сейчас доступны аккредитованным IT-компаниям.

«Это льготные программы ипотечного кредитования, субсидирования стоимости аренды жилья, пониженные ставки по налогу на прибыль. Данные меры, мы уверены, могут и должны быть подкреплены нормативно-правовыми документами»,— сказал господин Волобуев.

Сейчас российские IT-компании, аккредитованные Минцифры, включаются в реестр министерства и получают ряд льгот. Среди них — возможность уплачивать пониженные страховые взносы, обнуление налога на прибыль, освобождение от проверок, доступ к кредитам по льготным ставкам. Помимо этого сотрудники таких компаний получают отсрочку от призыва и мобилизации, а также возможность взять ипотеку по льготным ставкам. IT-компания может претендовать на место в реестре, если ее основной ОКВЭД совпадает с одним из 31 профильных IT-ОКВЭД, перечисленных в постановлении правительства №1729. По данным Минцифры, на 25 июля нынешнего года аккредитацию прошли 17 тыс. IT-компаний.

Собеседники «Ъ» на рынке электроники и микроэлектроники говорили, что представители индустрии неоднократно с 2022 года обращались в Минпромторг с просьбами распространить льготы, которые получают аккредитованные при Минцифры компании, и на производителей электроники. Наиболее востребованными предприятия отрасли называли меры поддержки, связанные с льготным ипотечным кредитованием.

Подробнее о том, какие льготы могут получить производители электроники, читайте в публикации «Ъ» «Чипы измерят квадратными метрами».

Никита Королев, Тимофей Корнев, Владивосток