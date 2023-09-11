Явка на выборах в Краснодаре составила 18,2%

По предварительным данным ТИК Центральная, общая явка по Краснодару по итогам двух дней голосования составила 18,2% избирателей. Как сообщает пресс-служба мэрии, вечером 10 сентября начался подсчет голосов. Результаты голосования станут известны не позднее 12 сентября.

«В Краснодаре серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов депутатов, не было. Надо сказать, что горожане проявили достаточный интерес к довыборам в городскую Думу»,— отметил председатель ТИК Центральная Краснодара Роман Иващенко.

Жители города дополнительно выбирали шесть депутатов в гордуму. Для тех, кто не смог прийти на избирательные участки, в том числе по состоянию здоровья, организовали голосование на дому.

За процессом на участках следили 956 наблюдателей от политических партий и общественных движений. Также на их территории дежурила полиция.

Татьяна Ручкина

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