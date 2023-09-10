Явка на выборах в Краснодарском крае к 18:00 достигла почти 42%

По данным на 18:00 явка в Краснодарском крае составила 41,8%. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

Избирательные участки продолжают свою работу до 20:00, после чего начнется подсчет голосов. К 15:00 активность избирателей была на уровне 36,6%, к 12:00 – 31,04%, к 10:00 – 26,7%.

Выборы на Кубани продолжаются два дня. По итогам 9 сентября в регионе проголосовали 24,1%. В краевом центре, где в эти дни проходят довыборы в городскую думу, в первый день правом голоса воспользовались 11,49% избирателей.

Александр Орлов

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