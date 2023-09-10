Замсекретаря СБ РФ: Украина хотела взорвать «грязную бомбу» на своей территории

Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил, что Украина с подачи «западных консультантов» хотела взорвать «грязную бомбу» на своей территории, чтобы обвинить РФ в ядерном терроризме.

«Грязная бомба» — простой вариант радиологического оружия. Основной ущерб бомба наносит не самим взрывом, а распространением радиоактивного материала. Эксперты считают одним из видов «грязной бомбы» подрыв неядерных объектов, использующих радиоактивные материалы.

«Вскрыты планы украинских неонацистов, которые с подачи своих западных консультантов намеревались совершить на своей территории провокацию с подрывом так называемой грязной бомбы с целью последующего обвинения России в ядерном терроризме»,— сказал господин Коков в интервью «Российской газете».

23 июня ФСБ сообщила о задержании пятерых человек, которые пытались вывезти из РФ 1 кг радиоактивного цезия-137. По версии спецслужбы, цезий-137 российского происхождения мог использоваться для заражения территории, с тем чтобы потом обвинить вооруженные силы РФ в применении тактического ядерного оружия, или для осуществления диверсии на Запорожской АЭС.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».