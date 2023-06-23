Цезия килограмм завести

Хорошевский райсуд Москвы санкционировал в пятницу аресты участников преступной группы, которая пыталась приобрести в столичном регионе радиоактивный цезий-137 для последующей переправки его за границу. По версии ФСБ, опасное вещество предполагалось использовать для провокации на Украине с последующим обвинением российских военных в применении тактических ядерных вооружений. Впрочем, сделка проходила под контролем спецслужб, которые более пяти месяцев фиксировали действия злоумышленников, а потом обезвредила их при попытке получить первую пробную партию цезия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ», операция по задержанию злоумышленников, которые являлись первым звеном в цепочке подготовки предполагаемой ядерной провокации, проводилась сотрудниками управления «К» ФСБ и оперативниками Главного управления на транспорте (ГУТ) МВД России на протяжении нескольких месяцев. Еще зимой в спецслужбы поступила информация о том, что некие «неустановленные лица», преимущественно из числа уроженцев юга России, пытаются приобрести радиоактивный цезий-137, запрещенный в РФ к свободному обороту. Он применяется в самых разных областях — от промышленности до медицины, в том числе в радиотерапии для лечения злокачественных опухолей. Но при этом именно цезием заражается местность после аварий на АЭС и взрывов ядерных боеприпасов.

Лица, интересовавшиеся цезием, были взяты в разработку. В рамках «оперативного эксперимента» на связь с потенциальными покупателями был направлен агент под псевдонимом Рашид. В ходе длительных переговоров, которые шли под контролем спецслужбы, покупатели высказали желание приобрести 1 кг цезия-137, заявив, что согласные выложить за него $3,5 млн. Впрочем, несмотря на достигнутые предварительные договоренности, покупатели были крайне осторожны, и, согласно предварительным данным, сначала потребовали предоставить им пробник, чтобы убедиться в возможностях своего контрагента.

В прошлую среду в один из гаражей в подмосковном городе Щелково покупатели прибыли за контейнером с изотопом. В качестве товара они убедились с помощью дозиметра.

За 10 граммов цезия-137 злоумышленники выложили $10 тыс. после чего были задержаны спецназом ФСБ.

Первыми фигурантами оказались Рамазан Тахмазов и Саид-Селим Абдулаев. Оба официально нигде не работали и ранее к уголовной ответственности не привлекались. Первый пояснил, что сам он являлся гражданином Украины и зарегистрирован в Донецке, хотя в данный момент проживает в Подмосковье. Его предполагаемый сообщник имел прописку в Томске, хотя фактически жил в столице. При этом приезжий из Донецка на первых допросах не скрывал, что приехал именно за цезием, который рассчитывал вывезти за границу.

Позже в ФСБ сообщили, что всего были задержаны пять участников несостоявшейся сделки. В отношении них следователями управления на транспорте по Центральному федеральному округу МВД России было возбуждено уголовное дело о незаконном обращении с ядерными материалами или радиоактивными веществами (ч. 1 ст. 220 УК РФ) и приготовлении к контрабанде радиоактивных веществ, радиационных источников и ядерных материалов группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 226.1 УК РФ).

В пятницу следствие ходатайствовало в Хорошевском райсуде об арестах на два месяца Рамазана Тахмазова и Саид-Селима Абдулаева, а также еще двух фигурантов — Мруза Салахова и Рахмана Шамилова.

В свою очередь, в ФСБ сообщили, что в ходе спецоперации была сорвана масштабная провокация, которая курировалась со стороны властей Украины. По версии спецслужбы, цезий-137 российского происхождения мог использоваться для заражения территории, с тем чтобы обвинить Вооруженные Силы РФ в применении тактического ядерного оружия, или для проведения диверсии на Запорожской АЭС.

Сергей Сергеев