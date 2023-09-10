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Коммерсантъ FM
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Эрдоган предложил увеличить объем поставок зерна из РФ для бедных стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российской стороне рассмотреть вопрос об увеличении объема перерабатываемого зерна для поставки в бедные страны. Согласно инициативе президента РФ Владимира Путина, Россия поставит 1 млн тонн зерна в Турцию по льготной цене при финансовом обеспечении со стороны Катара.

Фото: Francis Mascarenhas, Reuters

Фото: Francis Mascarenhas, Reuters

«Мы обстоятельно обсудили с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита инициативу об отправке 1 млн тонн зерна из РФ в Турцию для переработки в муку и отправки в бедные африканские страны. Я предложил не останавливаться на этих объемах и увеличить их для нужд бедных стран. И Катар, и мы считаем этот проект полезным и готовы участвовать»,— сказал господин Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита G20 (цитата по ТАСС).

17 июля Россия вышла из зерновой сделки, заявив о невыполнении российской части условий. В конце августа Владимир Путин предложил поставить 1 млн тонн зерна в Турцию по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. Переработанное на турецких предприятиях зерно впоследствии должно быть отправлено в наиболее нуждающиеся страны. 6 сентября МИД России сообщил о достижении принципиальной договоренности с властями Турции по поставке зерна. О начале реализации инициативы рассказал замглавы МИДа Сергей Вершинин 8 сентября.

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