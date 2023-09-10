Азербайджан отрицает соглашение об открытии двух дорог в Нагорный Карабах

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что власти Нагорного Карабаха отказались от соглашения, предполагающего открытие Лачинского коридора и дороги через Агдам с азербайджанской стороны. При этом в рамках отдельной сделки стороны договорились, что 10 сентября в регион поступит гуманитарная помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вечером 9 сентября Armenpress сообщил, что власти Нагорного Карабаха «разрешили доступ российских грузов в республику через город Аскеран» (расположен недалеко от линии фронта с Азербайджаном). В свою очередь, утверждало издание, азербайджанские власти откроют Лачинский коридор для провоза гуманитарной помощи от Красного Креста и российских миротворцев. Решение приняли, отмечало издание, c учетом серьезных гуманитарных рисков в регионе.

Позднее Хикмет Гаджиев подтвердил Reuters, что «оба маршрута будут открыты одновременно». Однако в соцсети X (бывший Twitter) он написал, что Азербайджан предложил этот вариант Нагорному Карабаху 1 сентября, а власти непризнанной республики «отказались».

«По инициативе России продовольственный груз российского Красного Креста отправится по дороге Агдам--Аскаран в направлении Ханкенди в координации с азербайджанским Красным Полумесяцем. Это отдельная сделка, и ее не следует путать с предложением об одновременном открытии дорог»,— заявил господин Гаджиев.

Лачинский коридор заблокирован с декабря 2022 года: сначала проезду препятствовали азербайджанские активисты, а затем власти страны установили на въезде КПП. Через Агдам проезд блокировали армянские активисты. На проезде к обеим дорогам на протяжении нескольких недель стояли колонны с гуманитарными грузами для жителей Нагорного Карабаха.

Лусине Баласян