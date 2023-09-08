Главные новости за 8 сентября. Воронеж, Тамбов, Курск, Липецк

Главным тренером воронежского ФК «Факел», представляющего Черноземье в РПЛ, назначен Сергей Ташуев.

В Воронежской области задержали «теневых банкиров», незаконно заработавших 36 млн руб.

По факту гибели девушки от отравления шаурмой в Курской области следователями СКР возбуждено уголовное дело.

Директор воронежской фирмы избежал наказания за неуплату налогов на 150 млн руб.

Синоптики ожидают «сухой» сентябрь в Черноземье с температурой воздуха до +15°.

Тамбовские депутаты предложили Госдуме установить порядок наследования жилья погибших на СВО бойцов.

Четыре поезда запустят между Воронежской и Тамбовской областями в конце сентября.

Привезенный скот мог стать причиной новой вспышки сибирской язвы под Воронежем.

Николай Приставка покинул пост главы УФНС по Воронежской области и теперь ждет назначения в исполнительные органы власти.

В Липецкой области явка на довыборах в Госдуму по 114 одномандатному округу на 20.00 часов 8 сентября составила 12,54% (53 227 человек) от общего числа избирателей.