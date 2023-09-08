Тамбовские депутаты предложили установить порядок наследования жилья погибших на СВО

В Государственную думу РФ внесен проект федерального закона «Об особенностях наследования жилого помещения, приобретенного в собственность военнослужащим — участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, принимавшим участие в специальной военной операции».

Законопроект, согласно его тексту, предложили депутаты Тамбовской облдумы. Документ предусматривает порядок наследования полученного по «военной ипотеке» жилья погибших участников специальной военной операции.

В частности, в случае гибели военнослужащего при выполнении задач СВО его недвижимость как наследники первой очереди будут наследовать его супруга, несовершеннолетние дети, дети-инвалиды, дети до 23 лет, обучающиеся по очной форме и лица, находящиеся на иждивении военнослужащего. В случае отсутствия этих членов семьи наследовать имущество будут родители военнослужащего и дети, не отнесенные к членам семьи.

В пояснительной записке сказано, что действие закона будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Владимир Зоркий