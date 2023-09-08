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Привезенный скот мог стать причиной новой вспышки сибирской язвы под Воронежем

Зампред правительства Воронежской области Виктор Логвинов на пресс-подходе рассказал журналистам об обстоятельствах выявления нового очага сибирской язвы в регионе. Из-за него вчера, 7 сентября, в Богучарском и части Кантемировского районов были введены карантинные мероприятия.

Так, споры сибирской язвы были обнаружены на пастбище молочной фермы КФХ Бадалова в Лебединке Богучарского района. За несколько дней до этого в больницу обратился работник предприятия, который порезал себе руку болгаркой. Сейчас, по словам господина Логвинова, всего госпитализированы семь человек, их состояние нормальное, а жизням ничего не угрожает.

Павший скот, зараженный сибирской язвой, не имел бирок. Как отметил Виктор Логвинов, животных привезли в регион. Сейчас владелец КФХ объясняет следователям, откуда конкретно прибыл скот. Власти проверяют другие КФХ на предмет непривитых животных. В регионе достаточно вакцин против сибирской язвы, заверил чиновник.

В конце августа в Воронежской области было выявлено два очага заболевания. Первый — в селе Красные Холмы Панинского района, второй — в холодильниках мясного ряда рынка «1000 мелочей» в центре Воронежа. В Панинском районе был госпитализирован один человек, введен режим ЧС. О зараженных в облцентре не сообщалось, однако там был введен карантин до 23 октября, который в итоге отменили к 1 сентября. Управление Следственного комитета по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту нарушения ветеринарных правил, которые повлекли распространение эпизоотии (ч. 1 ст. 249 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

Сергей Толмачев

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