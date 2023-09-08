Николай Приставка покинул пост главы УФНС по Воронежской области

Как и предполагал «Ъ-Черноземье», 8 сентября был последним днем для Николая Приставки на посту руководителя управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Воронежской области. В региональном УФНС господин Приставка, напомним, проработал около четырех лет, а ранее он с 2014 года жил и работал в Крыму. Там управленец занимал пост руководителя УФНС по Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Исполнять обязанности руководителя воронежского управления после ухода Николая Приставки будет его заместитель Наталья Харченко. Комментируя результаты работы господина Приставки в Воронежской области, в УФНС отметили, что за последние три года уровень налоговых поступлений по региону в консолидированный бюджет РФ вырос в полтора раза и на 1 января 2023 года составил 193 млрд руб.

Одним из основных факторов, оказавших влияние на рост поступлений, в ведомстве назвали повышение качества налогового администрирования. В в результате чего наблюдается снижение боле чем на 20% количества убыточных организаций, налоговая база по налогу на прибыль по итогам 2022 года в регионе увеличилась в 2,2 раза и составила 113 млрд руб. Поступления налога на прибыль увеличились в 1,6 раза — с 27 до 43 млрд руб. Тенденцию роста также продемонстрировал и налог на добавленную стоимость, начисленный к уплате за 2022 год. Его сумма составила 60 млрд руб. с ростом на 41% или на 18 млрд руб. к 2020 году.

В УФНС добавили, что применение риск-ориентированного подхода, в том числе при анализе налогоплательщиков отдельных отраслей экономики, позволило повысить уровень доначислений по результатам выездных проверок с 2020 года в 12 раз.

В 2022 ведомство направило в следственные органы 17 материалов по возможным налоговым преступлениям. По результатам совместных действий налоговиков и силовиков были возбуждены уголовные дела на сумму неуплаченных налогов 1,4 млрд руб.

Николай Приставка был назначен руководителем воронежского УФНС в декабре 2019 года. Он родился 19 января 1967 года в городе Чулым Новосибирской области. В 1990 году окончил Новосибирский институт народного хозяйства по специальности «Финансы и кредит». Карьеру в налоговых органах начал в том же году с должности инспектора по Заельцовскому району Новосибирска. В 1993-м был повышен до заместителя начальника инспекции по тому этому району. С 2004 по 2014 годы возглавлял межрайонную инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам Новосибирской области. В мае 2014-го после присоединения Крыма к РФ был назначен руководителем управления ФНС по Севастополю, в этой должности он трудился до переезда в Воронеж.

Сергей Калашников, Андрей Цветков

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