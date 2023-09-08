В первый день выборов в Липецкой области проголосовали 12,54% избирателей

В Липецкой области явка на довыборах в Госдуму по 114 одномандатному округу на 20.00 часов 8 сентября составила 12,54% (53 227 человек) от общего числа избирателей. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.

Там уточнили, что на портале дистанционного электронного голосования (ДЭГ) своим правом воспользовались 72% (почти 21 тыс. человек) от числа подавших заявления. На выборах советов депутатов Воловского, Добровского, Измалковского, Становлянского муниципальных округов явка составила 21,8%. «Избирательные комиссии отработали первый день в штатном режиме»,- заверили в избиркоме.

Участки, напомним, будут работать с 8 по 10 сентября включительно с 8 до 20 часов. При этом у жителей области впервые появилась возможность воспользоваться системой ДЭГ. Заявления через портал Госуслуг для этого в регионе подали 29 084 человека.

Владимир Зоркий