Директор воронежской фирмы избежал наказания за неуплату налогов на 150 млн рублей

Управление Следственного комитета по Воронежской области закрыло уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет колонии) в отношении директора одной из местных компаний, название которой не раскрывается. Об этом сообщили в ведомстве.

По материалам следствия, с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019-го руководитель фирмы не заплатил более 96 млн руб. налогов, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения. С учетом пени сумма превысила 150 млн руб.

В ходе предварительного следствия директор добровольно возместил ущерб, причиненный бюджетной системе РФ.

«Следствием установлено, что ранее к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов мужчина не привлекался. С учетом перечисленных оснований в соответствии с требованиями действующего законодательства, которым предусмотрено, что лицо, впервые совершившее преступление в налоговой сфере, освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней и штрафа, уголовное дело в отношении подозреваемого было прекращено»,— рассказали в СК.

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Алина Морозова

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