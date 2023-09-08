«Яндекс Погода»: в сентябре в Черноземье заметно снизится количество осадков, до +15°

В сентябре в регионах Черноземья ожидается преимущественно облачная погода и заметное снижение осадков. Среднесуточная температура составит от +13,4° до +15°. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгородской области среднесуточная температура, по прогнозу, составит +14,9°, что на 2,8° теплее, чем в прошлом году. Почти весь сентябрь днем показатель будет достигать +19°…+22°, в последние дни составит +12°…+16°. Количество осадков снизится на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

В Воронежской области среднесуточная температура должна равняться +15°, что на 2,5° теплее, чем годом ранее. Это самый высокий показатель в Черноземье. Днем в начале и в середине сентября воздух будет прогреваться до +19°…+21°, в последние дни месяца — до +11°…+16°. Осадков выпадет на 51,6% меньше, чем в 2022-м.

В Курской области среднесуточная температура ожидается на уровне +14,2°, что на 3,2° теплее, чем в 2022 году. В начале и середине сентября днем показатель будет варьироваться от +17° до +20°, в конце — от +11° до +15°. Здесь также ожидается существенное снижение осадков — на 54,7% по сравнению с прошлым годом.

В Липецкой области среднесуточная температура должна составить +13,9°. В сентябре 2022 года этот показатель был ниже на 3°. Дневные температуры почти весь месяц будут на уровне +17°…+20°, в последние дни — +11°...+15°. Количество осадков снизится на 57,3% по сравнению с прошлым сентябрем.

В Орловской области прогнозируется среднесуточная температура +13,4°, что на 3,4° теплее, чем в 2022-м. Это самый низкий показатель в Черноземье. В начале и середине сентября днем температура будет варьироваться от +16°до+19°, однако к концу месяца столбик термометра упадет до +10°…+14°. Осадков выпадет на 51,2% меньше, чем в прошлом году.

В Тамбовской области ожидается среднесуточная температура +13,9°. Это на 2,5° теплее, чем голом ранее. Днем воздух в регионе почти весь месяц будет прогреваться до +17°…+19°, в конце сентября — до +10°…+14°. Также в этом году в области ожидается снижение количества осадков на 41,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Алина Морозова

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