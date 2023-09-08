Воронежский ФК «Факел» возглавил экс-тренер «Ахмата» Сергей Ташуев

Главным тренером воронежского ФК «Факел», представляющего Черноземье в Российской премьер-лиге, назначен Сергей Ташуев. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В ФК напомнили, что в начале тренерской карьеры господин Ташуев работал с клубами «Дружба» (Буденновск), «Автозапчасть» (Баксан), «Автодор» (Владикавказ). С «Салютом-Энергией» специалист показал лучший результат в истории белгородского футбола – седьмое место в ФНЛ-2009. После этого Сергей Ташуев работал с «Краснодаром», «Спартаком-Нальчиком», «Анжи», донецким «Металлургом», солигорским «Шахтером» (добился с ним победы в Кубке Белоруссии, серебряных медалей чемпионата), «Чайкой» и грозненским «Ахматом». С этим клубом наставник занял пятое место в прошлом сезоне РПЛ, повторив лучший результата в истории местного футбола.

Также должность старшего тренера «Факела» занял Вячеслав Молчанов, который на протяжении многих лет работал с господином Ташуевым. Он работал в таких клубах как донецкий «Металлург», «Анжи», «Кубань», солигорский «Шахтер», «Чайка» и «Ахмат». В воронежском клубе подчеркнули, что теперь тренерский штаб «Факела» укомплектован. В нем под руководством Сергея Ташуева будут работать Вячеслав Молчанов, тренеры Алексей Ребко, Михаил Смирнов, тренер вратарей Владимир Сычев и тренер по физподготовке Дмитрий Сорокин.

Ставший в конце минувшего сезона главным тренером «Факела» Вадим Евсеев покинул пост в начале этой недели. Из семи игр нового первенства воронежский клуб проиграл пять и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Андрей Цветков