Между Воронежской и Тамбовской областями запустят четыре поезда

Четыре поезда запустят между Воронежской и Тамбовской областями в конце сентября. Об этом сообщила пассажирская компания «Черноземье». Для каждого из них запланировано девять рейсов с сентября по декабрь 2023-го. Среднее время в пути — два часа.

22 и 29 сентября, 13 и 27 октября, 10 и 24 ноября, а также 1,8 и 22 декабря планируются рейсы поездов №7131 Воронеж-1 — Мичуринск-Уральский и №7132 Мичуринск-Уральский — Воронеж-1. Первый будет отправляться из Воронежа в 16:05 и прибывать в Мичуринск в 18:17. Отправление второго назначено на 19:54, прибытие — на 22:10.

24 сентября, 1,15 и 29 октября, 12 и 26 ноября, а также 3,10 и 24 декабря планируются рейсы поездов №7133 Воронеж-1 — Мичуринск-Уральский и №7134 Мичуринск-Уральский — Воронеж-1. Первый будет отправляться из Воронежа в 16:58 и прибывать в Мичуринск в 19:17. Отправление второго назначено на 19:54, прибытие — на 22:10.

Новые поезда запускаются в рамках проекта «Соединяя Черноземье» для развития внутреннего туризма. В прошлом году межобластные поезда связали Воронеж с Белгородом и Курском, в этом — с Липецком.

Алина Морозова

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