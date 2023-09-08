Из очага сибирской язвы в Воронежской области госпитализировали семь человек

Семь человек госпитализировали из нового очага сибирской язвы в селе Лебединка Богучарского района Воронежской области. Это пятеро мужчин и две женщины, сообщает ТАСС. Они были доставлены в инфекционное отделение больницы №8 в облцентре.

О выявлении нового очага инфекции стало известно 7 сентября, когда на сайте правительства региона был опубликован проект указа о введении карантина в Богучарском и соседнем Кантемировском районах до 20 декабря. В документе сказано, что очагом язвы необходимо признать молочную ферму в Лебединке и территорию в 650 м от нее.

В конце августа в регионе было выявлено два очага заболевания. Первый — в селе Красные Холмы Панинского района, второй — в холодильниках мясного ряда рынка «1000 мелочей» в центре Воронежа. В Панинском районе был госпитализирован один человек, введен режим ЧС. О зараженных в облцентре не сообщалось, однако там был введен карантин до 23 октября, который в итоге отменили к 1 сентября. Управление Следственного комитета по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту нарушения ветеринарных правил, которые повлекли распространение эпизоотии (ч. 1 ст. 249 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

Подробнее о выявлении сибирской язвы в Воронежской области — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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