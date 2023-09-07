Акционеры «Столицы Нижний» обжаловали арест имущества на 1,5 млрд рублей

Нижегородский областной суд рассматривает апелляционные жалобы адвокатов Элады Нагорной, Олега Головко, Павла и Максима Акатовых и их обществ «Инградстрой», «Старт-Строй», УК «Столица Нижний». Также в гражданском деле участвует осужденный бывший глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин, отбывающий наказание в мордовской колонии. Предприниматели просят отменить арест на имущество, наложенный в рамках взыскания с них 1,5 млрд руб. из прибыли компании «Инградстрой».

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Как сообщал «Ъ-Приволжье», по иску Генеральной прокуратуры РФ к Олегу Сорокину и его бывшим партнерам эту сумму решили обратить в доход Российской Федерации. Это судебное решение в законную силу не вступило и также будет оспорено ответчиками в основном процессе. Однако в обеспечение требований прокурора на доли коммерсантов в обществах и их денежные средства был наложен арест в пределах изымаемой суммы.

Обособленное дело об аресте имущества акционеров «Столицы Нижний» рассматривает федеральный судья Антон Симагин, известный по процессу «прокуратура Нижегородской области против заместителя губернатора Антона Аверина и его тещи».

Иван Сергеев