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Коммерсантъ FM
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Над Брянской областью сбили третий беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силами ПВО на подлете к Брянску был сбит беспилотник. Это третья атака на регион за последние несколько часов. Министерство обороны уточнило, что около 6:30 над Брянской областью был сбит БПЛА самолетного типа.

В результате последней атаки разрушений и повреждений нет. После падения обломков второго БПЛА частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей.

Минувшей ночью БПЛА также были сбиты в Подмосковье и Ростове-на-Дону.

Лусине Баласян

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