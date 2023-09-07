Над Брянской областью сбили третий беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силами ПВО на подлете к Брянску был сбит беспилотник. Это третья атака на регион за последние несколько часов. Министерство обороны уточнило, что около 6:30 над Брянской областью был сбит БПЛА самолетного типа.

В результате последней атаки разрушений и повреждений нет. После падения обломков второго БПЛА частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей.

Минувшей ночью БПЛА также были сбиты в Подмосковье и Ростове-на-Дону.

Лусине Баласян