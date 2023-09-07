В Брянске беспилотник повредил железнодорожный вокзал

Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Брянском, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Пострадавших нет. Это вторая атака на регион за минувшую ночь.

«В результате падения обломков летательного аппарата частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

В ночь на 7 сентября, как сообщал Александр Богомаз, силы Минобороны сбили БПЛА над Брянским районом. В результате первой атаки пострадавших и разрушений нет. Минувшей ночью БПЛА также были сбиты в Подмосковье и Ростове-на-Дону.

Лусине Баласян