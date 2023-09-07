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Коммерсантъ FM
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В Брянской области сбит беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в ночь на 7 сентября силы Министерства обороны пресекли попытку атаки украинского БПЛА на регион. Пострадавших и разрушений нет.

Это третья попытка атаки беспилотником на российский регион за ночь. Около 3:00 два БПЛА были сбиты в Ростове-на-Дону: один за городом, второй — в центре, на Пушкинской улице, вблизи штаба Южного военного округа. В результате пострадал один человек. Примерно в это же время силы ПВО сбили в Раменском городском округе Подмосковья беспилотник, летевший в сторону Москвы.

Лусине Баласян

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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