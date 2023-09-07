Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Для большей связности

Структура Softline может заняться разработкой телеком-оборудования

Структура Softline учредила компанию, которая займется исследованиями и выпуском телекоммуникационного оборудования. Соучредителем выступает гендиректор «ИРЭ-Полюса» — российской структуры международного холдинга IPG Photonics, которая в основном занимается разработкой и выпуском лазеров, но также и техники для связи. Эксперты полагают, что новая компания нужна для облегчения признания оборудования отечественным.

Фото: PhotoXpress

Фото: PhotoXpress

“Ъ” обнаружил в базе «СПАРК-Интерфакс», что ООО «Софтлайн проекты» (через ЗАО «Софтлайн Интернешнл» принадлежит Axion Holding Cyprus Ltd, директором которого значится основатель Softline Игорь Боровиков) 1 сентября учредило ООО БВПГ с основным видом деятельности «научные исследования», а также рядом дополнительных, среди которых производство коммутационных систем, цифровых транспортных систем, коммуникационного оборудования и т. д.

Структурам «Софтлайна» в компании принадлежит 60%, остальные 40% распределены между физлицами: Евгением Серковым (4,7%), Светланой Алихименко (4,8%), Артуром Андреевым (11,5%) и гендиректором БВПГ Николаем Евтихиевым (19%). Последний также возглавляет фрязинское ООО НТО «ИРЭ-Полюс». Это крупнейший в РФ производитель лазерного промышленного и медицинского оборудования. ООО выпускает и телекоммуникационное оборудование по технологии DWDM (способ передачи большого числа оптических каналов по одному оптическому волокну, используется для организации высокоскоростных сетей связи), но его долю в сегменте собеседники “Ъ” оценивают как «крайне небольшую». БВПГ и «ИРЭ-Полюс» зарегистрированы по одному адресу. В «Софтлайне» отказались от комментариев, Николай Евтихиев не стал отвечать на вопросы “Ъ”.

«ИРЭ-Полюс» входит в международный холдинг IPG Photonics, основанный Валентином Гапонцевым (погиб в 2021 году, Forbes оценивал его состояние в $2,8 млрд). Холдинг занимается разработкой и производством лазерного оборудования и волоконных лазеров. По итогам 2022 года выручка IPG Photonics составила $1,43 млрд.

Из годовой отчетности IPG Photonics следует, что «ИРЭ-Полюс» — одна из трех основных производственных площадок холдинга. Там работает порядка 1,9 тыс. из 6,2 тыс. его сотрудников. Две другие находятся в Германии и Белоруссии. Выручка «ИРЭ-Полюса» по итогам 2022 года составила 16,9 млрд руб. (падение на 16,7% год к году) при убытке 5,5 млрд руб. (рост на 244% год к году)

В отчетности IPG Photonics говорится, что российская структура поставляет технику в РФ и КНР. Продажи на китайский рынок по итогам 2022 года составили $62 млн, в первом полугодии 2023 года — $9 млн. Там же сказано, что «российско-украинский конфликт» ограничил возможности IPG Photonics использовать производственные мощности в России, которые к тому же зависят от поставок комплектующих из США и Германии. Из-за этого компания готовится понести капитальные затраты на запуск производств в других странах. Российская структура холдинга сейчас находится на самофинансировании.

В условиях, когда осложнены поставки из-за рубежа, необходимые для выпуска основной продукции (лазеров для промышленности и медицины), предприятие ищет возможности усилить диверсификацию через разработку и производство телекоммуникационного оборудования, полагает гендиректор консорциума «Базис» Арсений Брыкин: «Возможно, здесь потребовалась экспертиза Softline, например, в части расширения продаж такой техники».

Эту версию поддерживает президент Zelax Сергей Сухман: «Учреждение новой структуры, корпоративно не связанной с американскими акционерами, может быть необходимо, чтобы разработанное компанией оборудование было признано российским и получило доступ к госзакупкам». Он добавляет, что при такой схеме разработкой оборудования будут заниматься инженеры «ИРЭ-Полюса». Впрочем, ряд источников “Ъ” на IT-рынке отмечают, что Softline никогда не проявляла интерес к разработке собственного оборудования, занимаясь в основном поставками готовых решений под ключ. Один из собеседников допускает, что новая структура необходима «скорее в качестве посредника, чтобы "ИРЭ-Полюс" сохранил доступ к зарубежным технологиям».

Никита Королев

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Еще вы сможете настраивать персональную ленту, управлять рассылками и сохранять статьи, чтобы читать позже

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...