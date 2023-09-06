Кругосветка наплыла на акул

Акулы чуть не утопили российских путешественников в Тихом океане. Хищные рыбы, так называемые куки-каттеры атаковали надувной катамаран, на котором перемещались участники кругосветной экспедиции Russian Ocean Way. Нападение произошло примерно в 800 км от берегов Австралии. Акулы настолько повредили судно, что оно в итоге затонуло. Но его экипаж удалось вовремя эвакуировать. Подробности — у Владимира Расулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Экспедиция Russian Ocean Way стартовала летом 2021 года из Кронштадта. Ее участники Евгений Ковалевский и Станислав Березкин рассчитывали пройти по маршруту первых русских мореплавателей XIX века. За пару лет они успели посетить 15 стран и дойти до Тихого океана. Однако случилось непредвиденное. Организаторы кругосветки описали это так. 4 сентября куки-каттеры, бразильские светящиеся акулы небольшого размера, напали на надувной катамаран путешественников и повредили один из его баллонов.

Судно осталось на плаву и могло двигаться. Но в ночь на 5 сентября рыбы повторили атаку и в итоге сильно пробили вторую гондолу. Катамаран начал уходить под воду, и шансов спасти его, увы, не было, рассказала “Ъ FM” руководитель берегового штаба экспедиции, исполнительный директор Томского отделения Русского географического общества Юлия Калюжная:

«Почему куки-каттер — это печенюшка? У них укус, как печенька. Это ночные охотники — они поднимаются с глубины и врезаются в тело животного. И, скорее всего, они приняли катамаран, баллоны за движения животного, поэтому вгрызлись. Множественные повреждения катамарана привели к его затоплению. В этих широтах слышали о нападении куки-каттеров, но, к сожалению, опыта, как с ними справляться, нет».

Экипаж катамарана подал сигнал SOS. Команду успел подобрать проходящий неподалеку сухогруз. А небольшое судно в итоге пошло ко дну. При этом один из путешественников, Евгений Ковалевский, 11 лет назад попал в похожую ситуацию. Акулы куки-каттеры тогда атаковали надувной катамаран другой кругосветной экспедиции в Тихом океане. Одна из гондол тоже начала сдуваться, но судно, пусть и с большим креном, удалось довести до острова Кука.

У акул в принципе небольшой набор инстинктов — как правило, пищевых, поэтому они нередко могут следовать за судами в поисках еды, говорит ихтиолог Сергей Леонтьев: «Есть такое понятие, как лоцманирование, когда за небольшими судами следуют в том числе акулы. С этих судов попадают какие-то пищевые отходы. Если питание там ограничено, они все время добывают пищу. Это не то чтобы частые случаи, но и не редкие. Таких бывает несколько в год».

При этом надувные суда проще использовать для кругосветных экспедиций, ведь у них меньшая осадка и ими проще управлять, однако оперативно устранять повреждения, наоборот, не очень легко, говорит президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов:

«Я всю жизнь использую надувные катамараны для спортивного сплава по рекам. И едва ли не основная головная боль при подготовке похода — ремонтный набор, упаковка весом в несколько килограммов.

Преимущество в том, что ты всегда можешь выйти на сушу и восстановить катамаран, любой разрыв любой длины, но, видимо, для кругосветных плаваний стоит выбирать что-нибудь менее уязвимое».

Для экспедиции потерянное судно второе по счету. Экипаж изначально уходил в море на парусном тримаране. Но в середине марта этого года в Тихом океане у него сломалось рулевое управление, он потерял контроль, а потом и вовсе пошел ко дну. Однако затем путешественники на острове Пасхи нашли альтернативу — тот самый катамаран, который потом и погрызли акулы. На чем последователи русских мореплавателей продолжат путь, организаторы экспедиции пообещали сообщить 18 сентября.

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