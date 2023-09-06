На кругосветных путешественников из Сибири в Тихом океане напали акулы

На экипаж путешественников из Сибири напали акулы в Тихом океане. Судно подверглось нападению примерно в 835 километрах к юго-востоку от Кэрнса (Австралия), сообщает официальный Telegram-канал экспедиции Russian Ocean Way. В ее составе входят сибиряки Евгений Ковалевский (Томск) и Станислав Берёзкин (Новосибирск), а также француз Винсент Томас Этьен.

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Первая атака произошла 4 сентября, тогда повреждения получил задний левый баллон катамарана, из-за чего он полностью погрузился под воду.

«В аварийном состоянии путешественники продержались около суток, им удалось пройти примерно сто миль», - сказано в сообщении.

На следующий день около 23:00 хищники вновь напали на судно и уже прокусили правый баллон. Вскоре путешественники подали сигнал SOS. Через 45 минут к мореплавателям подошёл сухогруз Dugong Ace спасательной службой Австралии. Поскольку на корабле не было приборов для погрузки катамарана, капитан принял решение оставить его в океане.

В настоящее время команда находится на спасательном корабле, который доставит их в Брисбен. Решается вопрос о дальнейшем продолжении экспедиции.

Кругосветная экспедиция стартовала 1 июля 2021 года. Тогда путешественники Евгений Ковалевский и Станислав Берёзкин вышли из Кронштадта в море на парусном надувном тримаране. Главная задача – пройти по маршруту первых русских кругосветных экспедиций XIX века: Ивана Крузенштерна, Юрия Лисянского, Отто Коцебу , Василия Головнина, Фёдора Литке, Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

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Александр Киселев