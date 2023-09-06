Свердловский замминистра природных ресурсов Андрей Курьяков ушел в отставку

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об увольнении заместителя министра природных ресурсов и экологии региона Андрея Курьякова. Как сообщил Telegram-канал «Не для протокола» (близкий к администрации губернатора), Андрей Курьяков покинул свой пост по собственному желанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Курьяков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Андрей Курьяков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Информацию об увольнении замминистра «Ъ-Урал» подтвердили в департаменте информационной политики региона. По данным канала, господин Курьяков написал заявление об уходе по собственному желанию, так как ему поступило новое предложение о работе.

Напомним, Андрей Курьяков занимал должность замминистра с января 2021 года. До этого он год проработал в должности заместителя начальника управления Генпрокуратры РФ по УрФО. Перед увольнением он получил от генпрокурора РФ Игоря Краснова предупреждение о неполном служебном соответствии. Оно было вынесено после пресс-конференции, на которой господин Курьяков заявил о завершении проверки по факту гибели туристов. Позже выяснилось, что эти заявления не были согласованы с Генпрокуратурой, а сделаны в личных целях — для подготовки диссертации.

Полина Хабарова

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